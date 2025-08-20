“교도소 거실에 장애인 화장실 미설치는 차별”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주고법 민사3부는 1급 중증장애인 A씨가 교도소 내 거실에 장애인 화장실을 마련하지 않은 것은 차별이라며 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원심과 마찬가지로 일부 승소판결했습니다.



재판부는 "장애인 수형자 전담교정시설인 B 교도소는 수감자 수용 거실 화장실에 장애인 편의시설을 제공해야 한다"고 밝혔습니다.



