철원, ‘시장놀이터’ 다음 달 13일 열려
입력 2025.08.20 (22:12) 수정 2025.08.20 (22:24)
철원군은 다음 달(9월) 13일, 동송읍 고석정에서 '제13회 재미있고 즐거운 소풍, 행사를 마련합니다.
시장놀이터는 주민들이 참여해 만드는 '벼룩시장'입니다.
여기에선 재활용 가능한 물품과 공예품을 판매합니다.
또, 춤과 마술 등 문화공연과 먹을거리판매장도 마련됩니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr
