내년 충북 지방선거 경비 568억 원…16%↑

충북선거관리위원회는 내년 6월 1일 치러질 제9회 전국동시지방선거 경비를 568억여 원으로 산출하고 지역 각 기관에 통보했다고 밝혔습니다.



이는 2022년 치러진 8회 지방선거 때보다 16%인 79억여 원이 는 것입니다.



기관별로는 충청북도 188억여 원, 충북교육청 136억여 원, 11개 시·군 244억여 원 등입니다.



충북선관위는 인건비 인상과 물가 상승, 선거인 재해 보상 보험 등으로 선거 경비가 늘었다고 설명했습니다.



