청주시, 호우 피해 재난지원금 긴급 지원
입력 2025.08.20 (22:43) 수정 2025.08.20 (22:45)
청주시는 지난달 집중 호우에 주택이 절반 이상 부서지는 등 큰 피해를 본 5세대에 재난 지원금 7천 2백만 원을 먼저 지급했다고 밝혔습니다.
청주 지역 재난지원금 지급 규모는 모두 11억 3천 6백만 원으로, 이 가운데 서둘러 복구해야 할 세대에 일부를 미리 지급한 겁니다.
청주시는 산림과 농림·축산, 소상공인 피해에 대해서는 2회 추가경정예산이 편성되거나 관계 부처의 지원 계획이 확정되는 대로 신속하게 지급하겠다는 방침입니다.
