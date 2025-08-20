뉴스라인 W

“소비 늘면 최대 30만 원 환급”…‘상생페이백’ 어떻게 받을까?

입력 2025.08.20 (23:20)

[앵커]

정부가 소비 촉진을 위해 지난해보다 카드를 많이 사용하면 최대 30만원을 환급해줍니다.

전통시장 등에서 쓸 수 있는 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있는데 얼마를 쓰면 어떻게 돌려받을 수 있는지, 김민경 기자가 정리했습니다.

[리포트]

사업이름은 상생페이백.

기간은 올해 9월부터 11월까지입니다.

카드 사용이 지난해보다 늘었으면 증가액의 20%를 돌려주는 방식입니다.

우선 지난해 월평균 카드 소비액이 100만원이라면 9월, 10월, 11월 각 달의 카드 소비액이 100만 원을 넘겨야합니다.

9월에 130만 원을 썼다면 더 쓴 30만 원의 20%인 6만 원을 환급 받는 겁니다.

월 최대 10만 원까지, 3개월간 30만 원 한도로 지급됩니다.

환급액은 소상공인 지원 차원인 만큼 전통시장이나 상점가에서 쓸 수 있는 디지털 온누리상품권으로 받습니다.

신청 대상은 지난해 카드 사용 실적이 있는 만 19세 이상 국민과 외국인.

다음달 15일부터 11월 30일까지 온라인으로 접수할 수 있고, 전통시장 상인회 등에서 방문 접수도 가능합니다.

카드 소비액은 국내 사용 금액을 대상으로 백화점과 아울렛, 대형마트 등은 제외됩니다.

민생회복 소비쿠폰과 달리 연 매출 30억 원이 넘는 음식점이나 제과점 등에서 사용한 금액도 소비 실적에 포함됩니다.

비교 기준이 되는 지난해 카드 사용처 역시 같은 기준이 적용됩니다.

[이대건/중소벤처기업부 소상공인정책관 : "경제적으로 이제 취약한 부분에 대해서는 집중적으로 소비가 일어날 수 있는 이런 부분들을 조금 감안을 해서..."]

다만 사후 정산 환급이라 즉각적인 소비 진작 효과를 기대하기 어렵고, 제도가 복잡해 호응이 낮을 수 있단 지적도 나옵니다.

KBS 뉴스 김민경입니다.

영상편집:유지영/그래픽:김성일

김민경 기자

