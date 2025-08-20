서울 관악구서 친동생 살해한 40대 남성 체포
입력 2025.08.20 (23:27) 수정 2025.08.20 (23:49)
친동생을 살해한 40대 남성이 경찰에 체포됐습니다.
서울 관악경찰서는 오늘(20일) 오후 친동생을 살해한 혐의로 40대 남성을 체포해 조사하고 있습니다.
이 남성은 오늘 오후 7시쯤 서울 관악구 봉천동의 한 빌라에서 한 살 터울의 친동생에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있습니다.
피해 남성은 가슴과 팔 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨진 것으로 전해졌습니다.
경찰은 가해 남성을 살인미수 혐의로 현행범 체포해 사고 경위를 조사 중입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
서울 관악구서 친동생 살해한 40대 남성 체포
김영훈 기자 huni@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.