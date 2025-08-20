뉴스라인 W

[라인W 날씨] 계속되는 폭염…곳곳에 소나기

입력 2025.08.20 (23:34) 수정 2025.08.20 (23:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

30살 수능 ‘유지 vs 폐지’…학생들의 개편안은?

30살 수능 ‘유지 vs 폐지’…학생들의 개편안은?
클로징

클로징

다음
가을로 접어든다는 절기, '처서'가 코앞이지만 폭염의 기세는 더 강해지고 있습니다.

일부 중부지방의 폭염 주의보가 폭염 경보로 강화된 가운데, 대부분 지역의 내일 한낮 체감 온도가 35도까지 오르며 무덥겠습니다.

건강 관리 잘하셔야겠습니다.

내일은 늦은 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 북부 내륙, 남부지방에 벼락을 동반한 소나기가 내리겠습니다.

내일 강릉의 낮 기온 35도, 대전 34도까지 오르겠습니다.

소나기가 내리는 지역은 습도가 더 높아져 후텁지근하겠습니다.

내일 전주 35도, 광주 34도 예상되고, 오후까지 제주도에 비가 내리겠습니다.

내일 대구와 포항의 낮 기온이 35도, 창원 33도 예상됩니다.

습도가 높아 체감 온도는 더 높아지겠습니다.

물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

금요일엔 남부지방에 소나기가 내리겠고, 이번 주말은 대체로 맑겠습니다.

당분간 폭염의 기세는 꺾이지 않을 전망입니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이지현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [라인W 날씨] 계속되는 폭염…곳곳에 소나기
    • 입력 2025-08-20 23:34:37
    • 수정2025-08-20 23:36:42
    뉴스라인 W
가을로 접어든다는 절기, '처서'가 코앞이지만 폭염의 기세는 더 강해지고 있습니다.

일부 중부지방의 폭염 주의보가 폭염 경보로 강화된 가운데, 대부분 지역의 내일 한낮 체감 온도가 35도까지 오르며 무덥겠습니다.

건강 관리 잘하셔야겠습니다.

내일은 늦은 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 북부 내륙, 남부지방에 벼락을 동반한 소나기가 내리겠습니다.

내일 강릉의 낮 기온 35도, 대전 34도까지 오르겠습니다.

소나기가 내리는 지역은 습도가 더 높아져 후텁지근하겠습니다.

내일 전주 35도, 광주 34도 예상되고, 오후까지 제주도에 비가 내리겠습니다.

내일 대구와 포항의 낮 기온이 35도, 창원 33도 예상됩니다.

습도가 높아 체감 온도는 더 높아지겠습니다.

물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

금요일엔 남부지방에 소나기가 내리겠고, 이번 주말은 대체로 맑겠습니다.

당분간 폭염의 기세는 꺾이지 않을 전망입니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이지현
강아랑
강아랑 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“검찰개혁법, 추석 전 본회의 처리”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“검찰개혁법, 추석 전 본회의 처리”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.