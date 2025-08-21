폭염 속 곳곳 소나기…당분간 무더위 계속

무덥고 습한 날씨가 밤까지 이어지고 있습니다.



오늘도 전국 대부분 지역에 최고 체감온도 35도 안팎의 폭염이 이어지겠습니다.



하늘에 구름이 많아 내일까지 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 북부, 남부지방에 5에서 40mm 정도 소나기가 오겠고, 제주도에는 가끔 비가 내리겠습니다.



아침 기온은 서울 25도, 부산 26도, 강릉 27도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



한낮 기온은 서울 32도, 전주 35도 등으로 전국이 30도에서 35도를 나타내겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠고, 바람도 강하게 불겠습니다.



이번 주말과 다음주에도 무더운 날씨가 예상됩니다.



