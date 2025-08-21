경제

스테이블코인 ‘서클’ 총괄사장 방한…가상자산 거래소와 릴레이 면담

입력 2025.08.21 (00:30)

글로벌 스테이블코인 2위 업체 ‘서클’의 히스 타버트 총괄 사장이 방한해 국내 3대 가상자산 거래소 관계자와 잇따라 만납니다.

가상자산 업계 취재를 종합하면, 서클의 타버트 총괄 사장 등은 오늘(21일) 가상자산 거래소 관계자들과 릴레이 면담을 가집니다.

우선, 국내 1위 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무 측과 만납니다.

업비트는 거래대금 기준으로 바이낸스, OKX(오케이엑스)에 이은 세계 3위권 가상자산 거래소입니다.

면담 주제는 정해지지 않은 것으로 알려졌습니다.

서클이 발행하는 달러화 기반 스테이블코인 ‘USDC’는 업비트에 상장돼 있고, 서클 측은 유통량 확대를 원하고 있습니다.

업비트는 원화 스테이블코인 상표권을 출원하는 등 스테이블코인 사업에 속도를 내고 있습니다.

서클 측은 이어 국내 2위 거래소 빗썸, 3위 거래소 코인원 관계자들과도 만나는 것으로 전해졌습니다.

스테이블코인 발행 및 유통, 결제 과정 전반에 대해 서클과 협업 가능한 모델이 있는지 모색하는 자리가 될 전망입니다.

히스 타버트 총괄 사장은 이후 시중 4대 은행과도 면담하고, 스테이블코인 사업 협력 방안에 대해 논의합니다.

서클은 최근 하나은행과 포괄적 업무협약을 맺은 바 있고, 우리은행 등과도 협력 기회를 찾고 있습니다.

서클 측은 그러나 이번 방한 일정 중 금융 당국과는 만나지는 않는 것으로 확인됐습니다.

당초 금융 당국 실무진과 면담 일정을 조율해왔으나, 서클 측 내부 사정으로 취소된 것으로 전해집니다.

원화 기반 스테이블코인 발행 및 유통은 이재명 대통령의 공약 중 하납니다.

원화 기반 스테이블코인은 가치를 원화(KRW)에 고정시켜 변동성이 적어, 자산을 안전하게 보관하거나 결제 수단으로 활용될 수 있습니다.

    경제
송수진
송수진 기자

