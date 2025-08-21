오늘 국민의힘 전당대회 선거인단 ‘ARS 투표’ 진행

국민의힘 차기 지도부를 선출하기 위한 전당대회 본경선 투표 둘째 날인 오늘(21일) 당원 선거인단을 대상으로 ARS 투표가 진행됩니다.



오늘 투표는 오전 10시부터 밤 10시까지이며, 어제 모바일(온라인) 투표에 참여하지 않은 당원 선거인단이 대상입니다.



앞서 어제 진행된 선거인단 모바일(온라인) 투표 최종 투표율이 37.51%로 집계됐습니다.



선거인단 최종 투표율은 오늘 ARS 투표까지 종료된 이후 최종 공지됩니다.



국민의힘은 내일(22일) 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.



다만, 이 가운데 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 결선투표를 통해 오는 26일 당대표를 선출할 계획입니다.



