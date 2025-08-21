영국 앤드루왕자 전기서 “엡스타인, 멜라니아 소개” 삭제

영국 국왕 찰스 3세의 동생 앤드루 왕자에 관한 신간에서 미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 도널드 트럼프 미국 대통령 부인 멜라니아 여사에 관한 내용이 삭제됐다고 영국 일간 텔레그래프가 현지 시각 19일 보도했습니다.



이 책은 앤드루 로니의 '인타이틀드(Entitled):요크가의 흥망성쇠'로, 앤드루 왕자와 전처 세라 퍼거슨을 비판적으로 그린 전기입니다. 지금까지 6만 부가 인쇄됐습니다.



책에는 과거 엡스타인이 트럼프 대통령을 멜라니아 여사에게 소개했다는 주장이 들어 있었습니다. 로니는 엡스타인이 2007년 익명의 한 작가에게 이렇게 주장했다고 알려졌다며 이를 인용했습니다.



그러나 이 내용은 앞으로 인쇄본에서는 삭제될 예정입니다. 전자책(e북)과 오디오북에선 이미 삭제됐습니다.



출판사 하퍼콜린스 영국 대변인은 "일부 구절을 작가 협의를 통해 삭제했다"고 설명했습니다.



헤지펀드 매니저 출신 엡스타인은 미성년자 수십 명을 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포됐다 2019년 스스로 목숨을 끊었습니다.



앤드루 왕자는 엡스타인의 성착취 사건에 연루됐다는 의혹이 제기되면서 영국 왕실 업무에서 완전히 손을 떼고 물러났습니다.



로니는 책에서 앤드루 왕자에 대해 "엡스타인 같은 방울뱀의 쉬운 먹잇감"이라며 "왕자는 엡스타인을 정계 지도자나 사업 기회로 연결해 주는, 이용하기 쉬운 멍청이였다"고 썼습니다.



이번 삭제는 멜라니아 여사가 지난 6일 조 바이든 전 미국 대통령의 아들 헌터 바이든을 상대로 10억 달러, 우리 돈 1조 4천억 원의 명예훼손 소송을 걸 수 있다고 경고한 뒤 이뤄졌습니다.



헌터 바이든은 엡스타인이 트럼프 부부를 소개해 줬다고 주장했는데, 멜라니아 여사가 변호사를 통해 "이 발언은 사실이 아니고 매우 외설적"이라며 철회하지 않으면 소송하겠다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령도 이후 폭스뉴스 라디오에서 "엡스타인은 멜라니아나 우리를 소개해 준 것과 관계가 없다"며 본인이 아내에게 소송을 권했다고 말했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



