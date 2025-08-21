폴란드서 군용 드론 폭발…“러시아가 또 도발”

폴란드의 농지에 드론이 추락한 뒤 폭발했습니다.



폴란드는 러시아가 우크라이나 전쟁에 쓰는 군사용 드론이라고 주장했습니다.



로이터통신 등은 현지 시각 20일 오전 2시쯤 폴란드 동부 루블린주 오시니에 있는 옥수수밭에서 폭발음이 났고 반경 수십ｍ 안에서 금속과 플라스틱 파편이 발견됐다고 보도했습니다.



인명피해는 없었으나 옥수수밭이 일부 불타고 인근 주택 창문이 깨졌습니다.



검찰은 폭발로 지름 6ｍ, 깊이 50㎝짜리 구덩이가 생겼다고 전했습니다.



폴란드 당국은 조사 결과 해당 드론은 이란제 샤헤드 드론의 러시아 버전이며, 자폭 탄두가 달린 미끼용 드론이라고 밝혔습니다.



러시아는 이란제 샤헤드 드론을 계란(Gera)이라는 이름으로 개조해 우크라이나 전쟁에 투입하고 있습니다.



브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 "전쟁 종식의 희망이 보이는 평화 협상 와중에 러시아가 또 도발했다"고 주장했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



