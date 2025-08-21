국제

오픈AI “월 매출 10억 달러 첫 돌파”

입력 2025.08.21 (03:11) 수정 2025.08.21 (03:27)

챗GPT를 앞세워 폭발적인 성장을 하는 오픈AI의 월간 매출이 첫 10억 달러를 돌파했습니다.

사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 현지 시각 20일 미국 경제 매체 CNBC 방송 인터뷰에서 "7월 매출이 처음 10억 달러를 넘었다"고 밝혔습니다.

오픈AI 월 매출이 10억 달러를 넘은 것은 2022년 11월 챗GPT를 출시한 이후 2년 8개월 만입니다.

오픈AI는 지난해 37억 달러의 매출을 기록했는데, 이제 한 달 매출이 지난해 전체 매출의 4분의 1을 넘는 수준이 된 겁니다.

오픈AI의 매출은 챗GPT 플러스, 프로, 엔터프라이즈, 교육 등을 통한 유료 구독 서비스에서 나옵니다.

유료 구독을 통한 고정적인 연간 반복 매출(ARR)이 지난 6월 100억 달러에 이르렀습니다.

주간 활성 이용자 수는 7억 명을 넘어섰고, 유료 구독자 수가 500만 명을 돌파했습니다.

프라이어 CFO는 그러나 "여전히 인공지능(AI) 컴퓨팅 수요로 인한 압박에 직면해 있다"고 말했습니다.

프라이어 CFO는 "지금은 그래픽처리장치(GPU)와 컴퓨팅 자원을 엄청나게 요구하는 상황"이라며 "우리가 직면한 가장 큰 문제는 컴퓨팅 자원이 부족하다는 점"이라고 강조했습니다.

오픈AI는 최근 최신 AI 모델 GPT-5를 출시하며 유료 구독 확대에 나서고 있습니다.

그러나 박사급 수준이라고 자랑하던 GPT-5가 기본적인 오류를 일으키며, 이전 모델보다 못하다는 반응도 나오고 있습니다.

이에 대해 프라이어 CFO는 "주간 활성 이용자가 7억 명에 달하다 보니 의견이 매우 다양하다"며 "GPT-5 출시 이후 실제 플러스와 프로 구독이 가속하는 모습을 보고 있다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

