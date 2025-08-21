국제

이스라엘, 서안지구 ‘두 국가 해법’ 폐기 할까?…전략적 정착촌 승인

입력 2025.08.21 (03:39) 수정 2025.08.21 (03:40)

요르단강 서안을 사실상 분리한다는 비판을 받는 유대인 정착촌 사업을 이스라엘 당국이 최종 승인했다고 일간 타임스오브이스라엘 등이 보도했습니다.

베잘렐 스모트리히 재무장관이 통제하는 국방부 산하 민정행정고등계획위원회는 현지시간 20일 서안 E1 지역에 주택 3400호를 포함한 정착촌을 조성하는 계획을 승인했습니다.

아샤헬 정착촌에 342호를 짓는 계획도 승인했습니다.

이번 결정으로 E1 지역에 있는 기존 말레아두밈 정착촌의 치포르미드바르 지역에는 주택 3천515호가 추가됩니다.

스모트리히 장관은 7천 채의 신규 주택 건설로 유대인 인구가 현재 3만 6천 명에서 7만여 명으로 늘어날 것으로 내다봤습니다.

스모트리히 장관은 "이는 '두 국가'라는 망상을 지워버리고 유대인이 이스라엘 땅의 심장부를 장악하는 것을 공고하게 하는 중대한 조치"라고 자평했습니다.

동예루살렘과 말레아두민 정착촌 사이에 위치한 전략적 요충지 E1은 서안을 구획하는 A·B·C 구역 가운데 C 구역에 속해 완전히 이스라엘의 통제 아래에 있습니다.

이스라엘이 수십 년 전부터 추진해 온 E1 정착촌 계획은 서안의 북부와 남부를 완전히 갈라놓기 때문에 팔레스타인 독립국가 수립이 어렵게 만든다는 지적을 받습니다.

민족주의적 성향의 유대인들은 1967년 3차 중동전쟁에서 이스라엘이 점령한 서안을 유대교 경전인 구약성서 표현대로 '유대와 사마리아'로 부르며 정착촌을 조성해 거주하고 있습니다.

국제사회는 이를 불법으로 간주합니다.

서안 면적의 18%인 A 구역은 팔레스타인 자치정부(PA)가 행정과 치안을 맡습니다.

B 구역은 서안의 22%로 팔레스타인 자치정부가 행정권을 갖지만, 이스라엘이 치안 부문을 함께 관할합니다.

서안의 60%를 차지하는 C 구역은 1995년 협정에 따라 팔레스타인 자치정부에 점진적으로 관할권이 이전돼야 하지만 여전히 이스라엘이 통제하고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

