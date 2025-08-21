국제

이스라엘, ‘가자시티 장악’ 군사작전 시작

입력 2025.08.21 (04:12) 수정 2025.08.21 (04:13)

이스라엘이 현지시각 20일 가자지구 북부의 인구 밀집지역 가자시티를 장악하기 위한 군사작전에 돌입했습니다.

에피 데프린 이스라엘군 대변인은 이날 기자회견에서 "정치 지도부의 지시와 군 참모총장이 승인한 계획에 따라 '기드온의 전차' 작전 2단계를 시작했다"고 밝혔습니다.

이에 따라 이스라엘군 99사단 지상군이 가자시티 외곽의 자이툰 지역에서 무기가 보관된 땅굴을 발견하고, 162사단이 인근 자발리아에 투입되는 등 가자시티 장악을 위한 예비적 활동이 시작됐습니다.

이스라엘군은 조만간 추가 병력을 작전에 합류시킬 방침이며, 이를 위해 다음달 초를 기한으로 약 6만명의 예비군에게 동원령 통지서를 발부했습니다.

이스라엘군은 이미 소집돼 각 전선에 배치된 예비군 2만명의 소집 기간도 연장할 계획입니다.

또 가자지구의 인도적 지원을 강화하기 위해 국방부 산하 팔레스타인 업무조직 민간협조관(COGAT)이 구호품 유통시설을 추가로 세우기로 했습니다.

데프린 대변인은 "민간인 피해를 최소화하기 위해 경고를 발령하고, 대피를 허용하고, 교전 지역에서 멀리 떨어지도록 할 것"이라고 강조했습니다.

팔레스타인 무장정파 하마스가 억류 중인 이스라엘 인질 생존자 20명의 생명이 가자지구 장악 군사작전으로 위태로워질 수 있다는 우려에 대해 데프린 대변인은 "인질 사안은 우리 마음속의 최우선 순위"라며 "인질에 피해가 가지 않도록 최선을 다하고 있다"고 덧붙였습니다.

베냐민 네타냐후 총리는 "마지막 테러 거점을 장악하고 하마스를 격퇴하는 데에 걸리는 일정을 단축하라"고 군에 지시했다고 이스라엘 총리실은 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 이스라엘군 제공]

