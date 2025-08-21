미국 연준, 트럼프 압력에 ‘선 긋기’…회의록 보니 “금리 동결이 적절”

미국 도널드 트럼프 대통령의 압력에도 불구하고 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 대부분 금리 인하 대신 동결이 적절하다고 판단한 것으로 나타났습니다.



현지 시각 20일 홈페이지에 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 29∼30일 회의 의사록을 보면, 회의에 참석한 연준위원 다수가 기준 금리를 4.25∼4.50%로 유지하는 데 찬성했습니다.



다만, 미셸 보먼 연준 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 노동시장 약화를 우려하며, 기준 금리 0.25%포인트 인하를 선호한다는 의견을 냈습니다.



2명 이상의 연준 이사가 금리 결정에 반대 의사를 표명한 건 지난 1993년 이후 처음이라고 로이터통신은 전했습니다.



지난 14일 나온 데이터는 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책이 인플레이션을 부추길 수 있다는 데 힘을 실었습니다.



노동부에서 발표한 지난달 미국의 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.9% 상승했는데, 이중 최종 수요 서비스 가격은 전월 대비 1.1% 올라 2022년 3월 1.3% 이후 3년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 나타났습니다.



연준위원들은 지난달 회의에서 "관세 영향이 상품 가격에 더 명확히 나타나기 시작했지만, 인플레이션에 대한 전반적인 영향은 여전히 관찰 중"이라고 평가하면서 "관세 상향 조처가 인플레이션에 미치는 영향의 규모와 지속성에 대한 명확한 판단을 내리기까지 시간이 필요할 것"이라고 언급했습니다.



FOMC는 1년에 여덟 번 회의를 가지며, 다음 달 16∼17일에 여섯 번째 회의가 계획돼 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



