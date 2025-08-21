경제

7월 생산자물가 0.4%↑…두 달 연속 상승

입력 2025.08.21 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

폭염과 폭우로 농산물 가격이 오르면서 생산자물가가 두 달 내리 올랐습니다.

한국은행이 오늘(21일) 발표한 7월 생산자물가지수는 전월대비 0.4% 상승했습니다.

지난 6월 전월대비 0.1% 오르며 4개월 만에 상승세로 돌아선 뒤 두 달 연속 상승입니다.

품목별로 보면 농림수산품 가운데 농산물(8.9%)과 축산물(3.8%)이 오르면서 전월대비 5.6% 상승했습니다.

특히 시금치(171.6%)와 배추(51.7%)가 크게 상승했고, 쇠고기(6.5%)와 돼지고기(4.2%)도 모두 전월대비 올랐습니다.

서비스 부문도 전월대비 0.4% 상승했는데, 음식점 및 숙박서비스(1.1%)과 금융 및 보험서비스(1.4%) 상승한 영향이 컸습니다.

특수분류별로는 신선식품은 9.9% 상승하며 상승세로 전환됐고, 식료품 및 에너지 이외는 0.2% 상승했습니다.

이문희 한은 물가통계팀장은 "시금치와 배추는 7월달 폭염과 폭우 등의 기상여건에 따라서 작황이 안좋았다"면서, "소비쿠폰 지급 영향은 파악하기 어렵다"고 설명했습니다.

국내에 공급되는 상품과 서비스의 가격 변동을 반영하는 국내공급물가지수는 전달보다 0.8% 상승했습니다.

원재료(4.6%)와 중간재(0.4%), 최종재(0.5%)가 모두 상승한 영향입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 7월 생산자물가 0.4%↑…두 달 연속 상승
    • 입력 2025-08-21 06:00:15
    경제
폭염과 폭우로 농산물 가격이 오르면서 생산자물가가 두 달 내리 올랐습니다.

한국은행이 오늘(21일) 발표한 7월 생산자물가지수는 전월대비 0.4% 상승했습니다.

지난 6월 전월대비 0.1% 오르며 4개월 만에 상승세로 돌아선 뒤 두 달 연속 상승입니다.

품목별로 보면 농림수산품 가운데 농산물(8.9%)과 축산물(3.8%)이 오르면서 전월대비 5.6% 상승했습니다.

특히 시금치(171.6%)와 배추(51.7%)가 크게 상승했고, 쇠고기(6.5%)와 돼지고기(4.2%)도 모두 전월대비 올랐습니다.

서비스 부문도 전월대비 0.4% 상승했는데, 음식점 및 숙박서비스(1.1%)과 금융 및 보험서비스(1.4%) 상승한 영향이 컸습니다.

특수분류별로는 신선식품은 9.9% 상승하며 상승세로 전환됐고, 식료품 및 에너지 이외는 0.2% 상승했습니다.

이문희 한은 물가통계팀장은 "시금치와 배추는 7월달 폭염과 폭우 등의 기상여건에 따라서 작황이 안좋았다"면서, "소비쿠폰 지급 영향은 파악하기 어렵다"고 설명했습니다.

국내에 공급되는 상품과 서비스의 가격 변동을 반영하는 국내공급물가지수는 전달보다 0.8% 상승했습니다.

원재료(4.6%)와 중간재(0.4%), 최종재(0.5%)가 모두 상승한 영향입니다.
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.