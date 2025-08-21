‘온라인 패션 플랫폼’ 소비자 불만 증가…1년 새 30%↑
입력 2025.08.21 (06:00)
최근 제품 비교가 쉽고 구매가 간편한 온라인 패션 플랫폼이 인기를 끌면서, 소비자 불만도 해마다 크게 늘고 있는 것으로 나타났습니다.
한국소비자원은 더블유컨셉, 무신사, 에이블리, 카카오스타일 등 패션 플랫폼 4곳과 관련한 소비자 피해구제 신청이 올 상반기 337건 접수됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.
지난해 같은 기간보다 30.6% 늘어난 수치입니다.
최근 3년을 놓고 봐도 2022년 278건, 2023년 443건, 지난해 592건으로 패션 플랫폼 소비자들의 불만이 계속 증가하는 추세입니다.
2022년부터 올 상반기까지 접수된 피해구제 신청 1천659건 가운데 에이블리 관련 불만이 560건(33.9%)으로 전체의 3분의 1을 넘었습니다.
이어 무신사가 전체 피해구제 신청의 29%(478건), 카카오스타일 25.2%(415건), 더블유컨셉 11.9%(197건)를 각각 차지했습니다.
에이블리와 카카오스타일은 환불 관련 불만 비중이 전체의 56.8%, 58.1%로 가장 높았습니다.
착용 흔적이나 냄새, 태그 제거 등 제품 손상을 이유로 반품을 거부 당한 사례가 257건으로 가장 많았습니다.
무신사와 더블유컨셉은 제품 품질 관련 불만 비중이 전체의 49.2%, 53.8%로 1위를 차지했습니다.
한국소비자원의 합의 권고로 분쟁이 해결된 경우는 전체의 69.3%였습니다.
분쟁 해결률은 카카오스타일이 74.9%로 가장 높았고, 무신사 73.6%, 더블유컨셉 69.7%, 에이블리 61.2% 순이었습니다.
한국소비자원은 제품 정보와 반품 비용 등 거래 조건을 꼼꼼히 살핀 뒤 상품 구입 여부를 결정하고, 특히 주문제작 제품은 환불이 제한될 수 있기 때문에 구매에 신중해야 한다고 조언했습니다.
또 옷을 입어본 후에는 환불이 어려울 수 있어 수령 직후 제품 상태를 확인하고, 단순변심 등으로 반품을 하려면 배송일로부터 일주일 이내에 의사를 밝혀야 한다고 강조했습니다.
아울러 제품에 하자가 있으면 시착이나 세탁을 하지 말고 즉시 하자 내용을 판매자 측에 통보해야 한다고 덧붙였습니다.
김채린 기자 dig@kbs.co.kr
-
