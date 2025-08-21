경제

‘온라인 패션 플랫폼’ 소비자 불만 증가…1년 새 30%↑

입력 2025.08.21 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최근 제품 비교가 쉽고 구매가 간편한 온라인 패션 플랫폼이 인기를 끌면서, 소비자 불만도 해마다 크게 늘고 있는 것으로 나타났습니다.

한국소비자원은 더블유컨셉, 무신사, 에이블리, 카카오스타일 등 패션 플랫폼 4곳과 관련한 소비자 피해구제 신청이 올 상반기 337건 접수됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

지난해 같은 기간보다 30.6% 늘어난 수치입니다.

최근 3년을 놓고 봐도 2022년 278건, 2023년 443건, 지난해 592건으로 패션 플랫폼 소비자들의 불만이 계속 증가하는 추세입니다.

2022년부터 올 상반기까지 접수된 피해구제 신청 1천659건 가운데 에이블리 관련 불만이 560건(33.9%)으로 전체의 3분의 1을 넘었습니다.

이어 무신사가 전체 피해구제 신청의 29%(478건), 카카오스타일 25.2%(415건), 더블유컨셉 11.9%(197건)를 각각 차지했습니다.

에이블리와 카카오스타일은 환불 관련 불만 비중이 전체의 56.8%, 58.1%로 가장 높았습니다.

착용 흔적이나 냄새, 태그 제거 등 제품 손상을 이유로 반품을 거부 당한 사례가 257건으로 가장 많았습니다.

무신사와 더블유컨셉은 제품 품질 관련 불만 비중이 전체의 49.2%, 53.8%로 1위를 차지했습니다.

한국소비자원의 합의 권고로 분쟁이 해결된 경우는 전체의 69.3%였습니다.

분쟁 해결률은 카카오스타일이 74.9%로 가장 높았고, 무신사 73.6%, 더블유컨셉 69.7%, 에이블리 61.2% 순이었습니다.

한국소비자원은 제품 정보와 반품 비용 등 거래 조건을 꼼꼼히 살핀 뒤 상품 구입 여부를 결정하고, 특히 주문제작 제품은 환불이 제한될 수 있기 때문에 구매에 신중해야 한다고 조언했습니다.

또 옷을 입어본 후에는 환불이 어려울 수 있어 수령 직후 제품 상태를 확인하고, 단순변심 등으로 반품을 하려면 배송일로부터 일주일 이내에 의사를 밝혀야 한다고 강조했습니다.

아울러 제품에 하자가 있으면 시착이나 세탁을 하지 말고 즉시 하자 내용을 판매자 측에 통보해야 한다고 덧붙였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘온라인 패션 플랫폼’ 소비자 불만 증가…1년 새 30%↑
    • 입력 2025-08-21 06:00:16
    경제
최근 제품 비교가 쉽고 구매가 간편한 온라인 패션 플랫폼이 인기를 끌면서, 소비자 불만도 해마다 크게 늘고 있는 것으로 나타났습니다.

한국소비자원은 더블유컨셉, 무신사, 에이블리, 카카오스타일 등 패션 플랫폼 4곳과 관련한 소비자 피해구제 신청이 올 상반기 337건 접수됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

지난해 같은 기간보다 30.6% 늘어난 수치입니다.

최근 3년을 놓고 봐도 2022년 278건, 2023년 443건, 지난해 592건으로 패션 플랫폼 소비자들의 불만이 계속 증가하는 추세입니다.

2022년부터 올 상반기까지 접수된 피해구제 신청 1천659건 가운데 에이블리 관련 불만이 560건(33.9%)으로 전체의 3분의 1을 넘었습니다.

이어 무신사가 전체 피해구제 신청의 29%(478건), 카카오스타일 25.2%(415건), 더블유컨셉 11.9%(197건)를 각각 차지했습니다.

에이블리와 카카오스타일은 환불 관련 불만 비중이 전체의 56.8%, 58.1%로 가장 높았습니다.

착용 흔적이나 냄새, 태그 제거 등 제품 손상을 이유로 반품을 거부 당한 사례가 257건으로 가장 많았습니다.

무신사와 더블유컨셉은 제품 품질 관련 불만 비중이 전체의 49.2%, 53.8%로 1위를 차지했습니다.

한국소비자원의 합의 권고로 분쟁이 해결된 경우는 전체의 69.3%였습니다.

분쟁 해결률은 카카오스타일이 74.9%로 가장 높았고, 무신사 73.6%, 더블유컨셉 69.7%, 에이블리 61.2% 순이었습니다.

한국소비자원은 제품 정보와 반품 비용 등 거래 조건을 꼼꼼히 살핀 뒤 상품 구입 여부를 결정하고, 특히 주문제작 제품은 환불이 제한될 수 있기 때문에 구매에 신중해야 한다고 조언했습니다.

또 옷을 입어본 후에는 환불이 어려울 수 있어 수령 직후 제품 상태를 확인하고, 단순변심 등으로 반품을 하려면 배송일로부터 일주일 이내에 의사를 밝혀야 한다고 강조했습니다.

아울러 제품에 하자가 있으면 시착이나 세탁을 하지 말고 즉시 하자 내용을 판매자 측에 통보해야 한다고 덧붙였습니다.
김채린
김채린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.