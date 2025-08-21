[뉴스광장 헤드라인]
오늘 김건희 3차 소환…‘건진법사’ 영장 심사
김건희 여사 구속기한을 이달 말까지 연장한 특검이 오늘 김 여사를 구속 뒤 세 번째 소환 조사합니다. '건진법사' 전성배 씨에 대한 구속영장 심사도 오늘 열립니다.
“위안부·징용 배상 번복 안 돼…일, 매우 중요”
이재명 대통령이 일본 언론과의 인터뷰에서 위안부 등 한일간 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 일본은 매우 중요한 존재라고도 강조했습니다.
연준, 금리 동결 유력…“관세 영향 더 봐야”
트럼프 대통령의 금리 인하 압박에도 미 연준 위원 대다수가 금리 동결에 무게를 두고 있습니다. 관세가 물가인상에 미칠 영향을 더 두고봐야한다는 분석입니다.
친동생 살해 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 구속
친동생을 살해한 40대 남성이 어젯밤 체포됐습니다. 패스트푸드 매장에 "폭발물을 설치하겠다"고 자작극을 벌인 20대 배달 기사는 구속됐습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.