뉴스광장 1부

‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 오늘 구속영장 심사

입력 2025.08.21 (06:08) 수정 2025.08.21 (06:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”
범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발

범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발

다음
통일교의 김건희 여사 로비 창구 역할을 한 것으로 의심받는 '건진법사' 전성배 씨가 오늘 구속영장 심사를 받습니다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 오늘 오전 전 씨에 대한 영장 심사를 진행합니다.

김건희 특검팀은 전 씨의 증거인멸과 도망 우려가 크다고 보고 있습니다.

전 씨는 2022년 4월에서 8월쯤 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 캄보디아 개발사업 관련 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬 백을 받아 김 여사에게 전달한 혐의를 받습니다.

전 씨는 앞선 특검 조사에서 청탁과 물품을 받았지만 김 여사에게 전달하지 않았다고 주장한 것으로 알려졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 오늘 구속영장 심사
    • 입력 2025-08-21 06:08:57
    • 수정2025-08-21 06:15:29
    뉴스광장 1부
통일교의 김건희 여사 로비 창구 역할을 한 것으로 의심받는 '건진법사' 전성배 씨가 오늘 구속영장 심사를 받습니다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 오늘 오전 전 씨에 대한 영장 심사를 진행합니다.

김건희 특검팀은 전 씨의 증거인멸과 도망 우려가 크다고 보고 있습니다.

전 씨는 2022년 4월에서 8월쯤 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 캄보디아 개발사업 관련 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬 백을 받아 김 여사에게 전달한 혐의를 받습니다.

전 씨는 앞선 특검 조사에서 청탁과 물품을 받았지만 김 여사에게 전달하지 않았다고 주장한 것으로 알려졌습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.