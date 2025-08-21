미국 ‘잭슨홀 회의’ 21일 개막…파월 의장에 이목 집중

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 최대 연례행사인 ‘잭슨홀 회의’가 현지 시각 21일 와이오밍주의 휴양지 잭슨홀에서 사흘 일정으로 열립니다.



연준 이사진과 각 지방 연방준비은행 총재를 비롯해 미국의 주요 경제정책 입안자들과 경제학자들이 한자리에 모이는 잭슨홀 회의는 미국뿐 아니라 전 세계의 이목이 쏠리는 행사입니다.



달러화 가치와 연동된 각국의 환율·금리 등 주요 시장 지표의 방향을 가늠하는 데 중요한 메시지가 쏟아지기 때문입니다.



특히 ‘노동시장의 전환: 인구 구조, 생산성, 거시경제 정책’을 주제로 열리는 이번 회의는 그 어느 때보다 긴장감 속에 진행될 것으로 전망됩니다.



회의를 주관하는 연준과 제롬 파월 연준 의장이 안팎에서 거센 도전에 직면하고 있습니다.



현재 4.25~4.50%인 기준금리를 대폭 낮춰야 한다는 도널드 트럼프 대통령의 전방위적 압박은 연준의 핵심적 가치인 통화정책의 중립성을 위협하고 있단 지적이 나옵니다.



트럼프 대통령은 금리 인하에 소극적인 파월 의장에게 ‘너무 늦은 자(Too Late)’라는 별명을 붙였고, 때때로 “멍청이”, “고집 센 노새”와 같은 조롱도 서슴지 않습니다.



파월 의장을 해임하겠다며 으름장을 놨고, 연준 청사 건축 공사 현장 점검을 이유로 연준을 전격 방문하는 전례 없는 행보를 보이기도 했습니다.



트럼프 대통령은 임기가 9개월 정도 남은 파월 의장의 후임 지명을 서두르는 한편 연준 이사진을 자신의 ‘충성파’로 채우면서 압박 강도를 높여가고 있습니다.



현직 대통령의 인격 모독성 발언을 한 몸에 받는 파월 의장이 과연 자신을 향한 정치적 압박에 어떤 발언을 내놓을지에 대한 시장 전망도 엇갈립니다.



주요 경제지표인 고용과 물가 지표가 상반되는 모습을 보이고 있기 때문입니다.



고용 지표는 악화했습니다. 지난달 미국의 고용 창출은 전문가 예상 폭을 크게 하회했는데, 특히 양호한 증가세를 보였던 5∼6월 고용 증가 폭도 이례적으로 대폭 하향 조정됐습니다.



고용 지표 악화는 경기 후퇴를 의미하므로, 금리 인하를 통한 경기 부양의 유인이 될 수 있습니다.



반대로 물가는 여전히 불안합니다. 미국의 지난달 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.9% 상승했는데, 최종 수요 서비스 가격은 전월 대비 1.1% 올라 2022년 3월 1.3% 이후 3년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.



통화량 증가는 물가 불안을 더 자극하는 만큼, 이는 금리 인하를 가로막는 요인입니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!