뉴스광장 1부

청도 열차사고 합동감식…원인 수사 본격화

입력 2025.08.21 (06:14) 수정 2025.08.21 (06:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
경찰·노동부, ‘의정부 공사장 추락사’ 관련 DL건설 압수수색

경찰·노동부, ‘의정부 공사장 추락사’ 관련 DL건설 압수수색

다음
[앵커]

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고의 원인 조사를 위해 정부의 합동감식이 진행됐습니다.

피해 작업자들은 비탈면 폭이 좁아지는 구간에서 선로 쪽으로 이동하다 변을 당한 것으로 전해졌습니다.

박준우 기자가 취재했습니다.

[리포트]

안전모를 쓴 작업자들이 선로를 따라 일렬로 걸어갑니다.

잠시 뒤, 같은 방향으로 무궁화호 열차가 지나갑니다.

이 열차는 작업자들을 그대로 치면서 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입었습니다.

경찰과 국토부, 고용노동부 등은 어제 오후 사고 현장에서 합동 감식을 진행했습니다.

사고 당시 작업자들에게 열차 경보 장치 4개가 지급됐는데 일부는 파손된 채 발견됐습니다.

사고 당시 작업자들은 선로 바깥쪽으로 이동하다 비탈면에 폭이 좁아지는 구간에서 선로 쪽으로 이동한 것으로 전해졌습니다.

특히 사고 지점은 곡선 구간인 데다 수풀이 우거져 시야를 가리는 것으로 확인됐습니다.

[안중만/경북경찰청 형사기동대장 : "(현장) 확인 결과, 곡선 코스가 많았습니다. 실제로 조금 육안으로 보기가 좀 용이하지는 않았을 것이라고 예측을 하고 있는데..."]

경찰은 코레일이 하청업체에 애초 계약하지 않은 업무를 추가로 요청한 사실을 파악하고 관련 경위도 조사하고 있습니다.

사고로 숨진 하청업체 직원들은 모두 30대로, 각각 올해 입사한 신입사원과 외아들이어서 안타까움을 더했습니다.

[사고 희생자 친구 : "일도 열심히 하고, 또 취미생활도 열심히 하고 그랬던 친구인데 너무 안타깝고…."]

김영훈 고용노동부 장관은 국회에 출석해 대표적 위험 사업장인 철도 사업장 사고를 발본색원하겠다며, 코레일이 일회성 면피식으로 넘어가선 안 된다고 말했습니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:최동희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 청도 열차사고 합동감식…원인 수사 본격화
    • 입력 2025-08-21 06:14:27
    • 수정2025-08-21 06:19:42
    뉴스광장 1부
[앵커]

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고의 원인 조사를 위해 정부의 합동감식이 진행됐습니다.

피해 작업자들은 비탈면 폭이 좁아지는 구간에서 선로 쪽으로 이동하다 변을 당한 것으로 전해졌습니다.

박준우 기자가 취재했습니다.

[리포트]

안전모를 쓴 작업자들이 선로를 따라 일렬로 걸어갑니다.

잠시 뒤, 같은 방향으로 무궁화호 열차가 지나갑니다.

이 열차는 작업자들을 그대로 치면서 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입었습니다.

경찰과 국토부, 고용노동부 등은 어제 오후 사고 현장에서 합동 감식을 진행했습니다.

사고 당시 작업자들에게 열차 경보 장치 4개가 지급됐는데 일부는 파손된 채 발견됐습니다.

사고 당시 작업자들은 선로 바깥쪽으로 이동하다 비탈면에 폭이 좁아지는 구간에서 선로 쪽으로 이동한 것으로 전해졌습니다.

특히 사고 지점은 곡선 구간인 데다 수풀이 우거져 시야를 가리는 것으로 확인됐습니다.

[안중만/경북경찰청 형사기동대장 : "(현장) 확인 결과, 곡선 코스가 많았습니다. 실제로 조금 육안으로 보기가 좀 용이하지는 않았을 것이라고 예측을 하고 있는데..."]

경찰은 코레일이 하청업체에 애초 계약하지 않은 업무를 추가로 요청한 사실을 파악하고 관련 경위도 조사하고 있습니다.

사고로 숨진 하청업체 직원들은 모두 30대로, 각각 올해 입사한 신입사원과 외아들이어서 안타까움을 더했습니다.

[사고 희생자 친구 : "일도 열심히 하고, 또 취미생활도 열심히 하고 그랬던 친구인데 너무 안타깝고…."]

김영훈 고용노동부 장관은 국회에 출석해 대표적 위험 사업장인 철도 사업장 사고를 발본색원하겠다며, 코레일이 일회성 면피식으로 넘어가선 안 된다고 말했습니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:최동희
박준우
박준우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.