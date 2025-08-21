뉴스광장 1부

나토군도 우크라 안보 논의…러 “러시아 뺀 논의는 ‘무의미’”

입력 2025.08.21 (06:22) 수정 2025.08.21 (06:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
미 연준 다수 “물가 압력이 더 커”…트럼프 “사기 혐의 이사 사퇴해야”

미 연준 다수 “물가 압력이 더 커”…트럼프 “사기 혐의 이사 사퇴해야”

다음
[앵커]

유럽과 미국이 우크라이나 안전 보장안 마련에 속도를 내는 가운데 북대서양조약기구, 나토군 수뇌부가 관련 회의를 열었습니다.

러시아는 자국을 뺀 논의는 무의미하다며 경계심을 드러냈습니다.

베를린 송영석 특파원이 보도합니다.

[리포트]

북대서양조약기구, 나토군 수뇌부가 '백악관 회담' 이틀 만에 우크라이나 안전 보장안을 논의했습니다.

나토 32개 회원국 국방총장과 미군 장성인 나토 유럽동맹 최고사령관이 우크라이나 지지를 재확인했습니다.

회의 내용은 공개되지 않았지만 미국과 유럽, 우크라이나 정상이 합의한 안전 보장안의 구체적 방안이 집중 논의됐을 걸로 보입니다.

서방 병력이 우크라이나 국경을 보호하는 한국식 완충지대 조성 방안 등이 검토 중인 것으로 알려졌는데 나토군 수뇌부는 파견 병력의 역할을 여전히 고심 중인 것으로 전해졌습니다.

러시아는 자국을 빼고 안전 보장을 논의하는 것은 실체 없는 허상이며 무의미한 길이라며 거부 입장을 분명히 했습니다.

[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : "러시아 없이 집단 안보 문제를 해결하자는 제안에 동의할 수 없습니다. 이는 효과가 없을 것입니다."]

그러면서 전쟁 초기에 우크라이나가 제안한 바 있다며 유엔 안보리 상임이사국이 모두 참여하는 방안이 좋은 사례라고 강조했습니다.

러시아와 중국까지 논의에 참여해야 한다는 겁니다.

정상회담과 관련해서 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남 장소로 모스크바를 제안했다, 미국이 헝가리 부다페스트에서 3국 정상 회담을 열 준비에 나섰다는 보도까지 나왔지만 러시아는 연일 신중한 입장입니다.

[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : "고위급 회담의 경우, 모든 단계에서 사전에 아주 꼼꼼하게 준비해야 합니다."]

러시아가 또 시간 끌기에 나선 거 아니냐는 유럽의 의심이 커지는 가운데 러시아 국방부는 우크라이나 도네츠크주 등의 최전선 마을 3곳을 추가로 점령했다고 밝혔습니다.

베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.

영상편집:김은주/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 나토군도 우크라 안보 논의…러 “러시아 뺀 논의는 ‘무의미’”
    • 입력 2025-08-21 06:22:54
    • 수정2025-08-21 06:30:19
    뉴스광장 1부
[앵커]

유럽과 미국이 우크라이나 안전 보장안 마련에 속도를 내는 가운데 북대서양조약기구, 나토군 수뇌부가 관련 회의를 열었습니다.

러시아는 자국을 뺀 논의는 무의미하다며 경계심을 드러냈습니다.

베를린 송영석 특파원이 보도합니다.

[리포트]

북대서양조약기구, 나토군 수뇌부가 '백악관 회담' 이틀 만에 우크라이나 안전 보장안을 논의했습니다.

나토 32개 회원국 국방총장과 미군 장성인 나토 유럽동맹 최고사령관이 우크라이나 지지를 재확인했습니다.

회의 내용은 공개되지 않았지만 미국과 유럽, 우크라이나 정상이 합의한 안전 보장안의 구체적 방안이 집중 논의됐을 걸로 보입니다.

서방 병력이 우크라이나 국경을 보호하는 한국식 완충지대 조성 방안 등이 검토 중인 것으로 알려졌는데 나토군 수뇌부는 파견 병력의 역할을 여전히 고심 중인 것으로 전해졌습니다.

러시아는 자국을 빼고 안전 보장을 논의하는 것은 실체 없는 허상이며 무의미한 길이라며 거부 입장을 분명히 했습니다.

[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : "러시아 없이 집단 안보 문제를 해결하자는 제안에 동의할 수 없습니다. 이는 효과가 없을 것입니다."]

그러면서 전쟁 초기에 우크라이나가 제안한 바 있다며 유엔 안보리 상임이사국이 모두 참여하는 방안이 좋은 사례라고 강조했습니다.

러시아와 중국까지 논의에 참여해야 한다는 겁니다.

정상회담과 관련해서 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남 장소로 모스크바를 제안했다, 미국이 헝가리 부다페스트에서 3국 정상 회담을 열 준비에 나섰다는 보도까지 나왔지만 러시아는 연일 신중한 입장입니다.

[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : "고위급 회담의 경우, 모든 단계에서 사전에 아주 꼼꼼하게 준비해야 합니다."]

러시아가 또 시간 끌기에 나선 거 아니냐는 유럽의 의심이 커지는 가운데 러시아 국방부는 우크라이나 도네츠크주 등의 최전선 마을 3곳을 추가로 점령했다고 밝혔습니다.

베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.

영상편집:김은주/자료조사:김나영
송영석
송영석 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.