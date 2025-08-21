뉴스광장 1부

“세계 원전 시장 2/3 진출 포기”…불공정 계약? 불가피한 선택?

입력 2025.08.21 (06:27) 수정 2025.08.21 (06:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이스라엘, ‘가자시티 장악’ 군사작전 시작…서안지구 정착촌 승인

이스라엘, ‘가자시티 장악’ 군사작전 시작…서안지구 정착촌 승인
“반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?

“반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?

다음
[앵커]

한국수력원자력이 미국 원전기업 웨스팅하우스와 맺은 합의에 대해 '불공정 계약'이란 비판이 커지고 있습니다.

'굴욕 계약', 세계 원전 시장 진출을 포기한 것 아니냐는 논란까지 불거졌는데, 불가피한 선택이었다는 옹호론도 있습니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

2022년 말 폴란드와 원전 개발 MOU를 체결한 정부와 한국수력원자력.

이 시기 스웨덴, 네덜란드 등과도 유럽 원전 시장 진출을 위해 공을 들여왔습니다.

그런데 지난해 말부터 갑자기 철수합니다.

[황주호/한국수력원자력 사장/19일 : "저희가 유럽 시장에서 이렇게 힘을 계속 쓸 거냐 아니면 미국 시장을 겨냥할 거냐 해서 미국 시장을 겨냥해야 된다라는 결론을 얻었습니다."]

이와 관련해 지난 1월 한수원이 해당 지역에서 원전 수주를 하지 않겠다고 웨스팅하우스와 합의한 것으로 알려졌습니다.

유럽과 북미, 일본 등에선 웨스팅하우스만 수주할 수 있다는 건데, 전 세계 원전 시장 약 60% 진출이 막힌 셈입니다.

한수원은 대신 동남아와 중동, 남미, 아프리카 등 수주가 가능한데, 대부분 원전 건설이 어려운 곳들입니다.

[박종운/동국대 에너지전기공학과 교수 : "원전은 독립적으로 존재할 수가 없어요. 외부 전원이 (원전 발전량의) 5배 이상은 있어야 돼요. 선진국들은 자기네가 받고, 인프라 없는 나라들은 너희가 깔아주고 알아서 해라…"]

다만 2009년 아랍에미리트 바라카 원전에 이어 이번 체코까지 수출 때마다 발목을 잡아 왔던 웨스팅하우스와의 분쟁을 끝내는데 의의가 있다는 분석도 나옵니다.

웨스팅하우스가 수주한 원전의 시공을 국내 업체가 맡는 협업 가능성도 거론됩니다.

[정범진/경희대 원자력공학과 교수 : "웨스팅하우스는 설계는 하지만 건설은 하지 않습니다. 외국에 있는 건설사와 협업을 할 수밖에 없는 상황입니다. 전 세계에서 우리나라가 (원전을) 제일 잘 짓죠."]

한수원은 웨스팅하우스와의 합작 투자 등 협력 방안을 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:조재현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “세계 원전 시장 2/3 진출 포기”…불공정 계약? 불가피한 선택?
    • 입력 2025-08-21 06:27:53
    • 수정2025-08-21 06:35:17
    뉴스광장 1부
[앵커]

한국수력원자력이 미국 원전기업 웨스팅하우스와 맺은 합의에 대해 '불공정 계약'이란 비판이 커지고 있습니다.

'굴욕 계약', 세계 원전 시장 진출을 포기한 것 아니냐는 논란까지 불거졌는데, 불가피한 선택이었다는 옹호론도 있습니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

2022년 말 폴란드와 원전 개발 MOU를 체결한 정부와 한국수력원자력.

이 시기 스웨덴, 네덜란드 등과도 유럽 원전 시장 진출을 위해 공을 들여왔습니다.

그런데 지난해 말부터 갑자기 철수합니다.

[황주호/한국수력원자력 사장/19일 : "저희가 유럽 시장에서 이렇게 힘을 계속 쓸 거냐 아니면 미국 시장을 겨냥할 거냐 해서 미국 시장을 겨냥해야 된다라는 결론을 얻었습니다."]

이와 관련해 지난 1월 한수원이 해당 지역에서 원전 수주를 하지 않겠다고 웨스팅하우스와 합의한 것으로 알려졌습니다.

유럽과 북미, 일본 등에선 웨스팅하우스만 수주할 수 있다는 건데, 전 세계 원전 시장 약 60% 진출이 막힌 셈입니다.

한수원은 대신 동남아와 중동, 남미, 아프리카 등 수주가 가능한데, 대부분 원전 건설이 어려운 곳들입니다.

[박종운/동국대 에너지전기공학과 교수 : "원전은 독립적으로 존재할 수가 없어요. 외부 전원이 (원전 발전량의) 5배 이상은 있어야 돼요. 선진국들은 자기네가 받고, 인프라 없는 나라들은 너희가 깔아주고 알아서 해라…"]

다만 2009년 아랍에미리트 바라카 원전에 이어 이번 체코까지 수출 때마다 발목을 잡아 왔던 웨스팅하우스와의 분쟁을 끝내는데 의의가 있다는 분석도 나옵니다.

웨스팅하우스가 수주한 원전의 시공을 국내 업체가 맡는 협업 가능성도 거론됩니다.

[정범진/경희대 원자력공학과 교수 : "웨스팅하우스는 설계는 하지만 건설은 하지 않습니다. 외국에 있는 건설사와 협업을 할 수밖에 없는 상황입니다. 전 세계에서 우리나라가 (원전을) 제일 잘 짓죠."]

한수원은 웨스팅하우스와의 합작 투자 등 협력 방안을 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:조재현
이재희
이재희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.