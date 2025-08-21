‘케데헌’ 열풍에 극장 상영 행사에 폭발적 관심…“천 회 매진”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적인 열풍을 일으킨 가운데, 넷플릭스가 북미 지역 등에서 특별 이벤트로 마련한 극장 상영 행사 역시 폭발적인 관심을 받고 있습니다.



미국의 한 영화전문매체는 현지 시각 20일 북미 지역에서 예매를 시작한 케이팝 데몬 헌터스 극장 상영 이벤트의 흥행 분위기를 전하며 “넷플릭스가 늦여름 박스오피스에 깜짝선물을 주고 있다”고 평가했습니다.



넷플릭스는 지난 15일 “특별한 케이팝 데몬 헌터스 따라 부르기(싱-얼롱, Sing-Along) 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다”면서 극장 상영 이벤트 소식을 알렸습니다.



넷플릭스에 따르면 이번 이벤트는 이번 주말(23∼24일)에만 열리며 미국과 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국에서 진행됩니다.



이 매체는 넷플릭스의 이번 이벤트에 북미 지역에서 천700개 극장이 참여하기로 했으며, 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했습니다. 또 전날 밤 기준으로 벌써 천 회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했습니다.



그동안 미국의 극장 체인 업체들은 스트리밍 업체들과 독점 작품의 상영 기간 문제 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔으며 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧해왔습니다.



하지만 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다는 분석이 제기됩니다.



넷플릭스 측은 이번 상영 이벤트의 수익 전망치를 내놓지 않았지만, 업계 전문가들은 사전 티켓 판매와 매진된 회차 등을 고려할 때 북미에서만 500만∼천만 달러(약 70억∼140억 원) 이상을 벌어들일 수 있을 것으로 추정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



