오늘 본회의…방문진법 표결·EBS법에 ‘무제한 토론’
입력 2025.08.21 (06:35) 수정 2025.08.21 (06:38)
8월 임시국회 첫 본회의가 오늘 오전 10시부터 열립니다.
처음 상정될 법안은 MBC 지배구조를 바꾸는 방송문화진흥회법 개정안입니다.
이에 대한 무제한 토론은 지난 5일 종결돼 상정 즉시 표결이 진행됩니다.
이어 이춘석 의원 사임으로 공석이 된 국회 법제사법위원장 보궐선거가 진행됩니다.
이후에는 EBS법이 상정되는데 국민의힘은 이 법안에 24시간 무제한 토론을 신청해 문제점을 호소할 예정입니다.
오는 23일엔 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2·3조 개정안, 24일에는 2차 상법 개정안이 상정됩니다.
