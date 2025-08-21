뉴스광장 1부

오늘 본회의…방문진법 표결·EBS법에 ‘무제한 토론’

입력 2025.08.21 (06:35) 수정 2025.08.21 (06:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부 지원

“무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부 지원
[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

다음
8월 임시국회 첫 본회의가 오늘 오전 10시부터 열립니다.

처음 상정될 법안은 MBC 지배구조를 바꾸는 방송문화진흥회법 개정안입니다.

이에 대한 무제한 토론은 지난 5일 종결돼 상정 즉시 표결이 진행됩니다.

이어 이춘석 의원 사임으로 공석이 된 국회 법제사법위원장 보궐선거가 진행됩니다.

이후에는 EBS법이 상정되는데 국민의힘은 이 법안에 24시간 무제한 토론을 신청해 문제점을 호소할 예정입니다.

오는 23일엔 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2·3조 개정안, 24일에는 2차 상법 개정안이 상정됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오늘 본회의…방문진법 표결·EBS법에 ‘무제한 토론’
    • 입력 2025-08-21 06:35:20
    • 수정2025-08-21 06:38:53
    뉴스광장 1부
8월 임시국회 첫 본회의가 오늘 오전 10시부터 열립니다.

처음 상정될 법안은 MBC 지배구조를 바꾸는 방송문화진흥회법 개정안입니다.

이에 대한 무제한 토론은 지난 5일 종결돼 상정 즉시 표결이 진행됩니다.

이어 이춘석 의원 사임으로 공석이 된 국회 법제사법위원장 보궐선거가 진행됩니다.

이후에는 EBS법이 상정되는데 국민의힘은 이 법안에 24시간 무제한 토론을 신청해 문제점을 호소할 예정입니다.

오는 23일엔 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2·3조 개정안, 24일에는 2차 상법 개정안이 상정됩니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.