입력 2025.08.21 (06:37)

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기
폭우 일주일 지났는데 여전히 단전·단수…폭염에 '이중고'

폭우 일주일 지났는데 여전히 단전·단수…폭염에 '이중고'

오늘 김건희 3차 소환…‘건진법사’ 영장 심사

김건희 여사 구속기한을 이달 말까지 연장한 특검이 오늘 김 여사를 구속 뒤 세 번째 소환 조사합니다. '건진법사' 전성배 씨에 대한 구속영장 심사도 오늘 열립니다.

“위안부·징용 배상 번복 안 돼…일, 매우 중요”

이재명 대통령이 일본 언론과의 인터뷰에서 위안부 등 한일간 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 일본은 매우 중요한 존재라고도 강조했습니다.

우크라 국경에 완충지대 조성?…“러 빼면 무의미”

나토가 한국식 완충지대 조성 등 우크라이나 안전보장 방안을 논의하고 있습니다. 러시아는 자국을 뺀 논의는 무의미하다며 거부 의사를 밝혔습니다.

친동생 살해 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 구속

친동생을 살해한 40대 남성이 어젯밤 체포됐습니다. 패스트푸드 매장에 "폭발물을 설치하겠다"고 자작극을 벌인 20대 배달 기사는 구속됐습니다.

