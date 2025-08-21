[잇슈 컬처] ‘3분 마감’ KBS 조용필 콘서트 “암표·불법 거래 금지”

동영상 고정 취소

KBS가 준비한 조용필 씨 단독 콘서트의 티켓 1차 신청이 3분 만에 마감됐습니다.



다만, 반응이 뜨거운 만큼 고가의 암표까지 등장했는데요.



소식 만나보시죠.



KBS의 '광복 80주년 대기획 이 순간을 영원히 조용필'의 제작진이 암표와 같은 불법 거래 단속에 나섰습니다.



제작진에 따르면 지난 18일 진행된 이번 공연의 1차 티켓 신청은 불과 3분 만에 모두 마감됐고, 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에선 표를 비싸게 팔겠다는 암표 거래 정황들이 감지됐습니다.



무료 공연인데도 불구하고 티켓 한 장당 수십만 원까지 가격이 치솟은 상탠데요.



제작진은 공연장 입장 시 본인 확인을 통해 암표 관리를 철저히 할 것이며, 적발 시 법적 조치도 취하겠다고 밝혔고요, 불법 거래로 인한 피해 없이 안전하게 공연을 즐겨달라고 당부했습니다.



한편, 이번 공연의 2차 티켓 신청은 오는 25일 있을 예정이며 녹화분은 추석 당일 KBS 2TV를 통해 방송됩니다.



지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.



