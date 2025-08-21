뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] ‘3분 마감’ KBS 조용필 콘서트 “암표·불법 거래 금지”

입력 2025.08.21 (06:57) 수정 2025.08.21 (06:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] “아이돌 콘서트에 폭발물 설치” 협박한 20대 남성 검거

[잇슈 컬처] “아이돌 콘서트에 폭발물 설치” 협박한 20대 남성 검거
[잇슈 키워드] “면허 따면 비의료인도 문신 시술 허용”…의료계 반응은?

[잇슈 키워드] “면허 따면 비의료인도 문신 시술 허용”…의료계 반응은?

다음
KBS가 준비한 조용필 씨 단독 콘서트의 티켓 1차 신청이 3분 만에 마감됐습니다.

다만, 반응이 뜨거운 만큼 고가의 암표까지 등장했는데요.

소식 만나보시죠.

KBS의 '광복 80주년 대기획 이 순간을 영원히 조용필'의 제작진이 암표와 같은 불법 거래 단속에 나섰습니다.

제작진에 따르면 지난 18일 진행된 이번 공연의 1차 티켓 신청은 불과 3분 만에 모두 마감됐고, 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에선 표를 비싸게 팔겠다는 암표 거래 정황들이 감지됐습니다.

무료 공연인데도 불구하고 티켓 한 장당 수십만 원까지 가격이 치솟은 상탠데요.

제작진은 공연장 입장 시 본인 확인을 통해 암표 관리를 철저히 할 것이며, 적발 시 법적 조치도 취하겠다고 밝혔고요, 불법 거래로 인한 피해 없이 안전하게 공연을 즐겨달라고 당부했습니다.

한편, 이번 공연의 2차 티켓 신청은 오는 25일 있을 예정이며 녹화분은 추석 당일 KBS 2TV를 통해 방송됩니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] ‘3분 마감’ KBS 조용필 콘서트 “암표·불법 거래 금지”
    • 입력 2025-08-21 06:57:54
    • 수정2025-08-21 06:59:35
    뉴스광장 1부
KBS가 준비한 조용필 씨 단독 콘서트의 티켓 1차 신청이 3분 만에 마감됐습니다.

다만, 반응이 뜨거운 만큼 고가의 암표까지 등장했는데요.

소식 만나보시죠.

KBS의 '광복 80주년 대기획 이 순간을 영원히 조용필'의 제작진이 암표와 같은 불법 거래 단속에 나섰습니다.

제작진에 따르면 지난 18일 진행된 이번 공연의 1차 티켓 신청은 불과 3분 만에 모두 마감됐고, 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에선 표를 비싸게 팔겠다는 암표 거래 정황들이 감지됐습니다.

무료 공연인데도 불구하고 티켓 한 장당 수십만 원까지 가격이 치솟은 상탠데요.

제작진은 공연장 입장 시 본인 확인을 통해 암표 관리를 철저히 할 것이며, 적발 시 법적 조치도 취하겠다고 밝혔고요, 불법 거래로 인한 피해 없이 안전하게 공연을 즐겨달라고 당부했습니다.

한편, 이번 공연의 2차 티켓 신청은 오는 25일 있을 예정이며 녹화분은 추석 당일 KBS 2TV를 통해 방송됩니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.