오늘 김건희 3차 소환…‘건진법사’ 영장 심사



김건희 여사 구속기한을 이달 말까지 연장한 특검이 오늘 김 여사를 구속 뒤 세 번째 소환 조사합니다. '건진법사' 전성배 씨에 대한 구속영장 심사도 오늘 열립니다.



“위안부·징용 배상 번복 안 돼…일, 매우 중요”



이재명 대통령이 일본 언론과의 인터뷰에서 위안부 등 한일간 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 일본은 매우 중요한 존재라고도 강조했습니다.



우크라 국경에 완충지대 조성?…“러 빼면 무의미”



나토가 한국식 완충지대 조성 등 우크라이나 안전보장 방안을 논의하고 있습니다. 러시아는 자국을 뺀 논의는 무의미하다며 거부 의사를 밝혔습니다.



친동생 살해 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 구속



친동생을 살해한 40대 남성이 어젯밤 체포됐습니다. 패스트푸드 매장에 "폭발물을 설치하겠다"고 자작극을 벌인 20대 배달 기사는 구속됐습니다.



