영상K

“이진숙 씨!” “그러면 김우영 씨”…‘호칭’ 놓고 국회에서 [이런뉴스]

입력 2025.08.21 (07:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

20일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서는 더불어민주당 김우영 의원과 이진숙 방송통신위원장이 호칭을 놓고 공방했습니다.
김우영 의원은 이 위원장에게 "이진숙 씨"라고 말하며 질의를 시작했고, 최민희 국회 과방위원장은 "이진숙 위원장으로 해주십시오"라고 말했습니다. 그럴자 김 의원은 "그건 제 마음이에요"라고 답했습니다.

김 의원은 "이진숙 씨"라면서 발언을 이어갔고, 이진숙 방통위원장은 "저한테 이진숙 씨라고 하면 김우영 씨라고 할 수밖에 없다"고 말했습니다. 김 의원은 "그렇게 하세요"라고 하며 질의를 계속했습니다.

영상에 담았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “이진숙 씨!” “그러면 김우영 씨”…‘호칭’ 놓고 국회에서 [이런뉴스]
    • 입력 2025-08-21 07:00:28
    영상K
20일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서는 더불어민주당 김우영 의원과 이진숙 방송통신위원장이 호칭을 놓고 공방했습니다.
김우영 의원은 이 위원장에게 "이진숙 씨"라고 말하며 질의를 시작했고, 최민희 국회 과방위원장은 "이진숙 위원장으로 해주십시오"라고 말했습니다. 그럴자 김 의원은 "그건 제 마음이에요"라고 답했습니다.

김 의원은 "이진숙 씨"라면서 발언을 이어갔고, 이진숙 방통위원장은 "저한테 이진숙 씨라고 하면 김우영 씨라고 할 수밖에 없다"고 말했습니다. 김 의원은 "그렇게 하세요"라고 하며 질의를 계속했습니다.

영상에 담았습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.