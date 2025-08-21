뉴스광장 1부

“아기 손 베일까” 벽보 뗐다가…재물손괴로 송치된 엄마 [잇슈 키워드]

입력 2025.08.21 (07:01)

마지막 키워드 '재물손괴'입니다.

경기 김포에서 한 아파트 주민이 승강기 벽보를 떼어냈다가 고소당한 사건이 전해졌습니다.

30대 여성 A 씨는 한 살배기 딸이 자꾸 승강기에 붙어 있던 벽보를 만지려 하자 손이 베일까 걱정돼 종이를 뗐습니다.

관리사무소 직인이 없어서 대수롭지 않게 생각했다는데요.

이 벽보는 입주자대표회의와의 갈등 속에서 한 입주민이 붙여둔 것이었습니다.

이 입주민은 A 씨를 재물손괴 혐의로 고소했고, 경찰은 CCTV를 근거로 A 씨에게 혐의가 있다고 판단해 검찰에 송치했습니다.

A 씨는 범죄인 줄 몰랐다며 억울함을 호소하고 있습니다.

앞서 지난해 용인에서도 중학생이 승강기 게시물을 뜯었다가 입건됐지만, 고의성이 없다는 이유로 무혐의 처분을 받은 바 있습니다.

지금까지 잇슈키워드였습니다.

