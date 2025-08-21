뉴스광장 1부

‘가수트라이커’ 수원FC 싸박 “지금은 빌보드 1위보단 득점왕”

입력 2025.08.21 (07:05) 수정 2025.08.21 (07:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

팬 홀리는 두산의 도파민 야구, 양의지 현란한 발놀림으로 6연승

팬 홀리는 두산의 도파민 야구, 양의지 현란한 발놀림으로 6연승
[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

다음
[앵커]

일명 '가수트라이커'라고 들어보셨나요?

골을 넣으면 본인의 자작곡을 직접 노래하는 이 공격수, 수원FC 상승세의 주역 싸박인데요.

축구와 노래 모두에 진심인 싸박, 'K리그 득점왕과 빌보드 1위' 둘 중에 어떤 걸 골랐을까요?

김화영 기자가 만났습니다.

[리포트]

수원FC 싸박이 울산을 무너뜨리는 쐐기골을 넣고 팬들 앞에서 지휘를 시작합니다.

["사랑해요 오오오~"]

싸박이 골을 넣을 때마다 울려 퍼지는 이 중독성 강한 노래, 직접 작사 작곡해 뮤직비디오까지 찍은 '서울'이라는 곡입니다.

[싸박/수원FC : "로제와 브루노 마스가 부른 '아파트'를 듣다가 우리도 케이팝을 만들어보자는 아이디어가 나와서 발매하게 됐죠. 다음 달엔 신곡도 발표할 예정입니다."]

공교롭게도 노래가 나온 뒤 싸박은 그야말로 훨훨 날고 있습니다.

최근 5경기 7골로 수원FC 강등권 탈출을 이끈 일등 공신, 올 시즌 12골로 득점왕 경쟁에도 합류했습니다.

'신곡 홍보를 위해 골을 넣는다'는 농담이 나올 정도였는데 후반기 싸박의 매서운 발끝에는 김은중 감독의 맞춤 지도가 있었습니다.

[싸박/수원FC : "감독님이 대단한 공격수 출신이니까 말을 잘 들어야죠. 감독님 별명이 '샤프'니까 저는 '샤프 주니어'라고 농담처럼 말합니다."]

울산전 첫 골과 함께 선보인 코코넛 세리머니도 사령탑을 향한 감사의 표시였습니다.

[싸박/수원FC : "코코넛을 정말 좋아하는데 집에서 코코넛 껍질을 칼로 열심히 자르는 모습을 감독님이 보시고 껍질 깐 코코넛을 사주셨거든요."]

["(선물이에요!) 감사합니다, 사랑해요!"]

팬들의 응원까지 진두지휘하는 싸박의 남은 시즌 목표, 득점왕과 함께 최전방에서 팀의 상위 스플릿 진출을 지휘하는 겁니다.

[싸박/수원FC : "지금은 축구에 집중하고 있으니까 K리그 득점왕을 하는 걸 선택하겠습니다. 하지만 언젠가는 빌보드 1위도 해보고 싶네요."]

["사랑해요 오오오~"]

KBS 뉴스 김화영입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:박경상

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘가수트라이커’ 수원FC 싸박 “지금은 빌보드 1위보단 득점왕”
    • 입력 2025-08-21 07:05:44
    • 수정2025-08-21 07:08:50
    뉴스광장 1부
[앵커]

일명 '가수트라이커'라고 들어보셨나요?

골을 넣으면 본인의 자작곡을 직접 노래하는 이 공격수, 수원FC 상승세의 주역 싸박인데요.

축구와 노래 모두에 진심인 싸박, 'K리그 득점왕과 빌보드 1위' 둘 중에 어떤 걸 골랐을까요?

김화영 기자가 만났습니다.

[리포트]

수원FC 싸박이 울산을 무너뜨리는 쐐기골을 넣고 팬들 앞에서 지휘를 시작합니다.

["사랑해요 오오오~"]

싸박이 골을 넣을 때마다 울려 퍼지는 이 중독성 강한 노래, 직접 작사 작곡해 뮤직비디오까지 찍은 '서울'이라는 곡입니다.

[싸박/수원FC : "로제와 브루노 마스가 부른 '아파트'를 듣다가 우리도 케이팝을 만들어보자는 아이디어가 나와서 발매하게 됐죠. 다음 달엔 신곡도 발표할 예정입니다."]

공교롭게도 노래가 나온 뒤 싸박은 그야말로 훨훨 날고 있습니다.

최근 5경기 7골로 수원FC 강등권 탈출을 이끈 일등 공신, 올 시즌 12골로 득점왕 경쟁에도 합류했습니다.

'신곡 홍보를 위해 골을 넣는다'는 농담이 나올 정도였는데 후반기 싸박의 매서운 발끝에는 김은중 감독의 맞춤 지도가 있었습니다.

[싸박/수원FC : "감독님이 대단한 공격수 출신이니까 말을 잘 들어야죠. 감독님 별명이 '샤프'니까 저는 '샤프 주니어'라고 농담처럼 말합니다."]

울산전 첫 골과 함께 선보인 코코넛 세리머니도 사령탑을 향한 감사의 표시였습니다.

[싸박/수원FC : "코코넛을 정말 좋아하는데 집에서 코코넛 껍질을 칼로 열심히 자르는 모습을 감독님이 보시고 껍질 깐 코코넛을 사주셨거든요."]

["(선물이에요!) 감사합니다, 사랑해요!"]

팬들의 응원까지 진두지휘하는 싸박의 남은 시즌 목표, 득점왕과 함께 최전방에서 팀의 상위 스플릿 진출을 지휘하는 겁니다.

[싸박/수원FC : "지금은 축구에 집중하고 있으니까 K리그 득점왕을 하는 걸 선택하겠습니다. 하지만 언젠가는 빌보드 1위도 해보고 싶네요."]

["사랑해요 오오오~"]

KBS 뉴스 김화영입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:박경상
김화영
김화영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.