서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

동영상 고정 취소

[앵커]



어젯밤 서울 관악구의 한 빌라에서 친동생을 살해한 혐의로 40대 남성이 경찰에 체포됐습니다.



또 지난 17일 경기 수원에 있는 패스트푸드 매장에 '폭발물을 설치하겠다'는 자작극을 벌인 20대 배달 기사가 구속됐습니다.



밤사이 사건 사고 소식, 김영훈 기자입니다.



[리포트]



주택가 골목 안 한 빌라 건물 앞에서 경찰관 4명이 한 남성과 모여있습니다.



어젯밤 7시쯤, 40대 남성이 한 살 터울 친동생에게 흉기를 휘두른 범행 현장입니다.



[이청풍/동네 주민/음성변조 : "경찰차, 앰뷸런스, 수사대 차인지 2댄가 3대 오고 형제간에 다툼이 있어서 싸웠다고 그러더라고. 그래서 저는 '아 그렇구나'하고..."]



흉기에 찔린 동생은 가슴과 팔 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.



피의자인 형 A 씨는 동생과 말다툼 끝에 범행을 저지른 것으로 경찰 조사 결과 확인됐습니다.



현장에서 현행범 체포한 경찰은 피해자가 사망하면서 피의자의 혐의를 살인미수 혐의에서 살인으로 전환해 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



경기 수원에 있는 패스트푸드 매장에 '폭발물을 설치하겠다'는 자작극을 벌인 20대 배달 기사가 구속됐습니다.



피의자는 지난 17일 오후 SNS에 패스트푸드점에 폭발물을 설치하겠다는 글을 쓰고 목격자인 척 112에 직접 신고해 해당 건물 이용객 200여 명이 대피하고, 경찰이 대대적인 수색을 벌이는 소동이 빚어졌습니다.



[배달기사 B 씨/어제 : "(폭파게시글 올린 이유가 있습니까?) ... (왜 신고 자작극 벌였습니까?) ... (배달 늦는다고 직원들이 뭐라고 해서 화났습니까?) ..."]



법원은 공무집행방해와 업무방해 등 혐의를 받는 20대 남성에 대해, "도주할 우려가 있고, 특정한 주거가 없는 점을 고려했다"며 구속영장을 발부했습니다.



흰색 트럭이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 심하게 구겨졌습니다.



어제 오후 5시쯤 함양-울산 고속도로 함양 방향으로 달리던 1톤 트럭이 밀양 분기점 부근에서 방호벽을 들이받았습니다.



이 사고로 40대 운전자와 조수석에 있던 20대가 숨졌고, 뒷좌석에 타고 있던 2명이 중상을 입었습니다.



경찰은 "음주 운전은 아닌 것으로 확인했고, 정확한 사고 원인을 조사 중"이라고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 김영훈입니다.



촬영기자:강현경/영상편집:신남규/화면제공:부산경찰청·고속도로 순찰대



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!