뉴스광장(광주)

단속 비웃는 도돌이표 계곡 식당 불법 영업

입력 2025.08.21 (07:38) 수정 2025.08.21 (09:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 광주·전남 오프닝]

[뉴스광장 광주·전남 오프닝]
“보존 가치 충분”…“광주시·전남도 조사 촉구”

“보존 가치 충분”…“광주시·전남도 조사 촉구”

다음
[앵커]

올해 유난히 더운 날씨에 시원함을 느낄 수 있는 계곡이 피서지로 인기를 끌고 있는데요.

하지만 계곡을 특정 업소가 불법으로 점유하는 일이 올해도 반복되고 있습니다.

해마다 단속한다고 해도 개선되지 않는 이유, 손민주 기자가 취재했습니다.

[리포트]

계곡 안에 플라스틱 의자와 탁자들이 놓여 있습니다.

인근 식당에서 가져다 놓은 것들입니다.

시원한 물에 발을 담그고 식사를 할 수 있어 최근 SNS를 통해 이른바 '인증사진'이 잇따라 올라올 정도로 피서객들 사이에 인기입니다.

하지만 불법입니다.

허가 없이 하천을 점용하면 하천법에 따라 처벌 대상입니다.

그런데도 어떻게 버젓이 영업이 가능할까.

전화로 식당 예약이 가능한지 묻자 황당한 답변이 돌아옵니다.

["(계곡물에 발 담그고 먹을 수 있어요?) (군청에서) 와서 사진 찍고 한다고 해서 싹 걷어 올려놨어요. 그 사람들 가면 바로 밑으로 또 다 깔아야죠."]

지자체 단속 정보가 고스란히 새 나간 겁니다.

또 다른 계곡 식당입니다.

허가를 받지 않고 대형 철제 구조물을 만든 뒤, 손님을 받을 수 있는 식탁을 설치했는데 교량 아래까지 식당 공간으로 쓰고 있습니다.

이 교각 아래 시설은 2년 전부터 철거 명령을 받았는데 이행되지 않고 있고 얼마 전까지 손님을 받은 흔적도 남아있습니다.

장성군이 지난해 초 행정대집행 명령을 내렸지만, 담당자가 바뀌며 철거가 이뤄지지 않았습니다.

올해도 불법 영업이 이어지자 지난달 다시 원상복구 명령을 내린 상탭니다.

2년 전 하천수를 무단으로 끌어올려 식당 이용객들에게 물놀이용으로 제공했다 적발됐던 계곡 식당.

다시 현장에 가보니 여전히 하천수를 끌어올려 사업장에서 사용하고 있습니다.

올해 전남에서 적발된 계곡 불법 점용은 84건으로 지난 2023년 13건에 비해 크게 늘었습니다.

하지만 수개월 내에 원상복구하면 처벌받는 경우는 거의 없습니다.

실제 올해 적발돼 경찰 고발까지 간 건 4건에 불과합니다.

[지자체 관계자/음성변조 : "팀장하고 담당, 두명이서 업무를 보다보니까 여러 가지 민원도 처리해야 하고 (인력이 부족합니다). 여름 다가오면 어느 순간 갑자기 그렇게 그런 시설을 해놓고 있는 것 같아요. 단속하러 가면 그때부터 시작이 되니까..."]

여름철 특수를 노리고 반복되는 계곡 불법 영업, 일시적인 단속보다 근본적인 대책 마련이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 손민주입니다.

촬영기자:안재훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 단속 비웃는 도돌이표 계곡 식당 불법 영업
    • 입력 2025-08-21 07:38:24
    • 수정2025-08-21 09:51:21
    뉴스광장(광주)
[앵커]

올해 유난히 더운 날씨에 시원함을 느낄 수 있는 계곡이 피서지로 인기를 끌고 있는데요.

하지만 계곡을 특정 업소가 불법으로 점유하는 일이 올해도 반복되고 있습니다.

해마다 단속한다고 해도 개선되지 않는 이유, 손민주 기자가 취재했습니다.

[리포트]

계곡 안에 플라스틱 의자와 탁자들이 놓여 있습니다.

인근 식당에서 가져다 놓은 것들입니다.

시원한 물에 발을 담그고 식사를 할 수 있어 최근 SNS를 통해 이른바 '인증사진'이 잇따라 올라올 정도로 피서객들 사이에 인기입니다.

하지만 불법입니다.

허가 없이 하천을 점용하면 하천법에 따라 처벌 대상입니다.

그런데도 어떻게 버젓이 영업이 가능할까.

전화로 식당 예약이 가능한지 묻자 황당한 답변이 돌아옵니다.

["(계곡물에 발 담그고 먹을 수 있어요?) (군청에서) 와서 사진 찍고 한다고 해서 싹 걷어 올려놨어요. 그 사람들 가면 바로 밑으로 또 다 깔아야죠."]

지자체 단속 정보가 고스란히 새 나간 겁니다.

또 다른 계곡 식당입니다.

허가를 받지 않고 대형 철제 구조물을 만든 뒤, 손님을 받을 수 있는 식탁을 설치했는데 교량 아래까지 식당 공간으로 쓰고 있습니다.

이 교각 아래 시설은 2년 전부터 철거 명령을 받았는데 이행되지 않고 있고 얼마 전까지 손님을 받은 흔적도 남아있습니다.

장성군이 지난해 초 행정대집행 명령을 내렸지만, 담당자가 바뀌며 철거가 이뤄지지 않았습니다.

올해도 불법 영업이 이어지자 지난달 다시 원상복구 명령을 내린 상탭니다.

2년 전 하천수를 무단으로 끌어올려 식당 이용객들에게 물놀이용으로 제공했다 적발됐던 계곡 식당.

다시 현장에 가보니 여전히 하천수를 끌어올려 사업장에서 사용하고 있습니다.

올해 전남에서 적발된 계곡 불법 점용은 84건으로 지난 2023년 13건에 비해 크게 늘었습니다.

하지만 수개월 내에 원상복구하면 처벌받는 경우는 거의 없습니다.

실제 올해 적발돼 경찰 고발까지 간 건 4건에 불과합니다.

[지자체 관계자/음성변조 : "팀장하고 담당, 두명이서 업무를 보다보니까 여러 가지 민원도 처리해야 하고 (인력이 부족합니다). 여름 다가오면 어느 순간 갑자기 그렇게 그런 시설을 해놓고 있는 것 같아요. 단속하러 가면 그때부터 시작이 되니까..."]

여름철 특수를 노리고 반복되는 계곡 불법 영업, 일시적인 단속보다 근본적인 대책 마련이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 손민주입니다.

촬영기자:안재훈
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘<br> 무제한 토론 예정

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘 무제한 토론 예정
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.