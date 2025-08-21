뉴스광장(청주)

“오송 참사 국정조사 처리” vs “야당 탄압·보복 규탄”

입력 2025.08.21 (07:39) 수정 2025.08.21 (10:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 충북 오프닝]

[뉴스광장 충북 오프닝]
[팩트체크K] ‘직장 내 괴롭힘’ 피해자, 정보 접근권 보장해야

[팩트체크K] ‘직장 내 괴롭힘’ 피해자, 정보 접근권 보장해야

다음
[앵커]

특검 수사와 주요 쟁점 법안 처리 등을 두고 여야가 대치하고 있습니다.

'오송 참사' 국정 조사 계획서의 국회 본회의 상정도 이달 말로 미뤄졌는데요.

충북의 여야 상황, 이유진 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회의 오송 참사 국정조사 계획서 처리일이 오는 27일로 잠정 예고됐습니다.

원래 이달 초였다가 오는 21일, 그리고 27일로 두 차례 미뤄진 겁니다.

민주당은 충북은 물론 최근, 중앙당 원내대책회의에서도 국정조사 추진 의지를 분명히 했습니다.

오송 참사 국정조사를 촉구하는 SNS 피켓 시위에 전국 각지의 지방의원까지 속속 동참하고 있습니다.

국민의힘의 동의 등 여야 협의가 국정조사 실현의 관건이 될 전망입니다.

[이광희/더불어민주당 국회의원/청주 서원 : "(이르면) 9월 1일부터 시작을 해서 약 한 달간 국정조사가 진행될 것으로 예상됩니다. 필요한 기관들을 판단해서, 검찰청을 비롯해 국무조정실 등이 추가될 가능성이 있고요."]

국민의힘은 특검의 당사 압수수색 시도를 저지하기 위한 비상 대응 체제를 유지하고 있습니다.

충북 국회의원 3명도 야당 탄압, 정치 보복이라면서 강하게 반발하고 있습니다.

내일(22일), 청주에서 열릴 전당대회에서 지도부를 선출한 뒤 당사 비상 대기에 돌입하는 등 당력 분산을 막는데 집중하겠단 계획입니다.

[엄태영/국민의힘 국회의원/제천·단양 : "정당 민주주의를 완전히 부정하고 파괴하는 폭거고 당원의 개인 정보까지, 계좌번호까지 다 보겠다는 것은 당에 대한 심각한 도전이고 이건 민주주의에 대한 도전이죠."]

여야의 강 대 강 대치 국면 속에 오송 참사 국정조사 채택과 주요 쟁점 법안 처리 여부에 관심이 쏠립니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

영상편집:조의성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “오송 참사 국정조사 처리” vs “야당 탄압·보복 규탄”
    • 입력 2025-08-21 07:39:02
    • 수정2025-08-21 10:14:00
    뉴스광장(청주)
[앵커]

특검 수사와 주요 쟁점 법안 처리 등을 두고 여야가 대치하고 있습니다.

'오송 참사' 국정 조사 계획서의 국회 본회의 상정도 이달 말로 미뤄졌는데요.

충북의 여야 상황, 이유진 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회의 오송 참사 국정조사 계획서 처리일이 오는 27일로 잠정 예고됐습니다.

원래 이달 초였다가 오는 21일, 그리고 27일로 두 차례 미뤄진 겁니다.

민주당은 충북은 물론 최근, 중앙당 원내대책회의에서도 국정조사 추진 의지를 분명히 했습니다.

오송 참사 국정조사를 촉구하는 SNS 피켓 시위에 전국 각지의 지방의원까지 속속 동참하고 있습니다.

국민의힘의 동의 등 여야 협의가 국정조사 실현의 관건이 될 전망입니다.

[이광희/더불어민주당 국회의원/청주 서원 : "(이르면) 9월 1일부터 시작을 해서 약 한 달간 국정조사가 진행될 것으로 예상됩니다. 필요한 기관들을 판단해서, 검찰청을 비롯해 국무조정실 등이 추가될 가능성이 있고요."]

국민의힘은 특검의 당사 압수수색 시도를 저지하기 위한 비상 대응 체제를 유지하고 있습니다.

충북 국회의원 3명도 야당 탄압, 정치 보복이라면서 강하게 반발하고 있습니다.

내일(22일), 청주에서 열릴 전당대회에서 지도부를 선출한 뒤 당사 비상 대기에 돌입하는 등 당력 분산을 막는데 집중하겠단 계획입니다.

[엄태영/국민의힘 국회의원/제천·단양 : "정당 민주주의를 완전히 부정하고 파괴하는 폭거고 당원의 개인 정보까지, 계좌번호까지 다 보겠다는 것은 당에 대한 심각한 도전이고 이건 민주주의에 대한 도전이죠."]

여야의 강 대 강 대치 국면 속에 오송 참사 국정조사 채택과 주요 쟁점 법안 처리 여부에 관심이 쏠립니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

영상편집:조의성
이유진
이유진 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘<br> 무제한 토론 예정

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘 무제한 토론 예정
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.