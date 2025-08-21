차세대 인공지능 피지컬 AI “전북 성장 동력”

동영상 고정 취소

이재명 정부는 지난주 국정과제를 발표하면서 인공지능 3대 강국 도약을 위한 비전을 선포했는데요.



앞으로 피지컬 AI 실증단지 구축 사업이 전북의 새로운 성장 동력이 될 수 있을지, 한주연 기자가 취재했습니다.



현대차그룹의 조지아 공장.



미국 내 전기차와 하이브리드 차량 생산의 핵심 기지로, 연간 30만 대 생산 능력을 갖추고 있습니다.



인공지능과 빅데이터, 로봇 기술을 통합해 제조 과정을 자동화하고, 모든 공정을 하나의 데이터 흐름으로 연결했습니다.



이런 시도를 실증 연구를 거쳐 국내에서도 해 보자는 게 피지컬 AI 사업의 핵심입니다.



[배유미/리벨리온 운영이사 : "전북에서 이뤄지는 실증 단지이지만 이것이 성공적으로 이뤄진다면 국가 전체적인 AI 경쟁력이 한 단계 업그레이드(향상)되는 그런 프로젝트가 되지 않을까, 생각합니다."]



성공적으로 사업을 추진하면 지역 이공계 인재들에게도 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.



[이정화/전북대 소프트웨어공학과 석사과정 : "LLM(거대언어모델)을 다룬다든지 피지컬 AI 관련 파운데이션 모델을 다룬다든지 이런 특별한 기회가 생기는 거니까 그런 메리트(장점)가 큰 것 같다고 생각합니다."]



사업의 지속 가능성을 위해서는 인재 육성이 무엇보다 중요합니다.



[최선오/전북대 소프트웨어공학과 교수 : "연구와 개발뿐만 아니라 피지컬 AI 분야에서 우수한 인력을 양성하는 대학원 사업도 함께 기획하고 있어서요. 이런 부분에 있어서 정부에서…."]



정부와 지자체, 그리고 산·학·연이 머리를 맞대고 미래를 향해 나아가야만 결실을 맺을 수 있는 피지컬 AI 분야, 이제 그 출발점에 섰습니다.



KBS 뉴스 한주연입니다.



촬영기자:이주노



