뉴스광장

‘천사’ 마동석이 온다!…베일 벗은 KBS ‘트웰브’

입력 2025.08.21 (07:46) 수정 2025.08.21 (07:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“목 놓아 외칩니다”…희망 주는 ‘K-스피치’

“목 놓아 외칩니다”…희망 주는 ‘K-스피치’
출근길 교통 상황

출근길 교통 상황

다음
[앵커]

KBS가 드라마 명가 재건을 위해 이번 주부터 토일 미니시리즈를 부활합니다.

그 첫 주자는 10년 만에 TV 드라마로 돌아온 배우 마동석의 '트웰브'인데, 마동석을 필두로 모인 열두 천사가 인간을 지키기 위해 악에 맞선다는 판타지물입니다.

믿고 보는 배우가 된 마동석이 이번에는 어떤 사이다 액션을 선보일지, 김혜주 기자가 드라마의 주역들을 미리 만나봤습니다.

[리포트]

["태초의 신들은 악귀들로부터 인간들을 지키기 위해 12명의 천사를…."]

거의 10년 만에 안방극장으로 돌아온 배우 마동석.

["이놈들은 또 어딜 싸돌아다니는 거야."]

드라마 기획 과정부터 직접 참여한 마동석은 12천사를 이끄는 '호랑이' 태산 역으로 등장합니다.

[마동석/'태산' 역 : "제가 각본에도 같이 참여하고,세계관도 만들고 하다 보니까. 이 트웰브 작품은 좀 가장 최근에 또 개발이 되고 따끈따끈한 그 상태로 나와서 저도 어떻게 보실지 굉장히 기대가 되고…."]

12천사의 천적이자 인간을 멸망으로 몰아넣으려는 악의 세력, '오귀' 역할은 배우 박형식이 맡았습니다.

[박형식/'오귀' 역 : "(오귀는) 굉장히 많은 비밀을 품고 있는 아이고. 제가 또 인간 세상에 나타나면서 갑자기 이 평화롭던 인간 세상에 악이 다시 뭔가 휘몰아치면서…."]

'트웰브'의 모티브는 바로 12지신, 여기에 한국적 색을 입혀 독창적인 세계관을 만들었습니다.

드라마의 관전 포인트이기도 합니다.

["우린 일반 사람들이랑 다를 바가 없는데, 무슨 수로 악귀랑 싸워?"]

이와 함께 마동석 표 사이다 액션을 함께 소화하는 화려한 스타들의 면면도 트웰브만의 매력으로 꼽힙니다.

[강대규/'트웰브' 연출 : "드라마 속에서 전체 캐릭터들, 12천사들의 캐릭터의 각각의 액션 밸런스(균형)를 잘 맞춰낸다는 것에 중점을 두고 연출했습니다."]

드라마 명가로의 부활을 선언한 KBS가 처음 선보이는 주말 미니시리즈 '트웰브'는 이번 주 토요일을 시작으로 매주 토·일 밤 9시 20분 시청자들과 만납니다.

KBS 뉴스 김혜주입니다.

촬영기자:이창준/영상편집:고응용/그래픽:고석훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘천사’ 마동석이 온다!…베일 벗은 KBS ‘트웰브’
    • 입력 2025-08-21 07:46:35
    • 수정2025-08-21 07:58:51
    뉴스광장
[앵커]

KBS가 드라마 명가 재건을 위해 이번 주부터 토일 미니시리즈를 부활합니다.

그 첫 주자는 10년 만에 TV 드라마로 돌아온 배우 마동석의 '트웰브'인데, 마동석을 필두로 모인 열두 천사가 인간을 지키기 위해 악에 맞선다는 판타지물입니다.

믿고 보는 배우가 된 마동석이 이번에는 어떤 사이다 액션을 선보일지, 김혜주 기자가 드라마의 주역들을 미리 만나봤습니다.

[리포트]

["태초의 신들은 악귀들로부터 인간들을 지키기 위해 12명의 천사를…."]

거의 10년 만에 안방극장으로 돌아온 배우 마동석.

["이놈들은 또 어딜 싸돌아다니는 거야."]

드라마 기획 과정부터 직접 참여한 마동석은 12천사를 이끄는 '호랑이' 태산 역으로 등장합니다.

[마동석/'태산' 역 : "제가 각본에도 같이 참여하고,세계관도 만들고 하다 보니까. 이 트웰브 작품은 좀 가장 최근에 또 개발이 되고 따끈따끈한 그 상태로 나와서 저도 어떻게 보실지 굉장히 기대가 되고…."]

12천사의 천적이자 인간을 멸망으로 몰아넣으려는 악의 세력, '오귀' 역할은 배우 박형식이 맡았습니다.

[박형식/'오귀' 역 : "(오귀는) 굉장히 많은 비밀을 품고 있는 아이고. 제가 또 인간 세상에 나타나면서 갑자기 이 평화롭던 인간 세상에 악이 다시 뭔가 휘몰아치면서…."]

'트웰브'의 모티브는 바로 12지신, 여기에 한국적 색을 입혀 독창적인 세계관을 만들었습니다.

드라마의 관전 포인트이기도 합니다.

["우린 일반 사람들이랑 다를 바가 없는데, 무슨 수로 악귀랑 싸워?"]

이와 함께 마동석 표 사이다 액션을 함께 소화하는 화려한 스타들의 면면도 트웰브만의 매력으로 꼽힙니다.

[강대규/'트웰브' 연출 : "드라마 속에서 전체 캐릭터들, 12천사들의 캐릭터의 각각의 액션 밸런스(균형)를 잘 맞춰낸다는 것에 중점을 두고 연출했습니다."]

드라마 명가로의 부활을 선언한 KBS가 처음 선보이는 주말 미니시리즈 '트웰브'는 이번 주 토요일을 시작으로 매주 토·일 밤 9시 20분 시청자들과 만납니다.

KBS 뉴스 김혜주입니다.

촬영기자:이창준/영상편집:고응용/그래픽:고석훈
김혜주
김혜주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·<br>북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사
건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.