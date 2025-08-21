뉴스광장

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

입력 2025.08.21 (07:49) 수정 2025.08.21 (07:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 영상] 석남사

[뉴스광장 영상] 석남사
클로징

클로징

다음
지난 밤에도 더우셨죠?

서울에 벌써 6일째 열대야가 이어지는 등 열기가 좀처럼 식지 않고 있습니다.

현재 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중이고, 오늘 한낮에 삼척과 김천이 36도까지 오르겠습니다.

절기 '처서'에도 서울의 낮 기온이 33도까지 오르는 등 당분간 무더위는 꺾이지 않을 전망입니다.

열대야도 길게 이어지겠습니다.

오늘도 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부지방에 5~40mm, 남부지방은 5~60mm가 예상되고, 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.

오늘 하늘에는 구름이 많겠고, 아침까지 일부 내륙 지역에 안개가 끼겠습니다.

제주도는 흐린 가운데 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

현재 기온 보면, 서울이 27.6도, 부산은 27.3도를 가리키고 있습니다.

한낮에는 청주와 광주 34도, 강릉, 대구는 35도가 예상됩니다.

바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

다음 주 화요일에는 중부지방에 비가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-21 07:49:05
    • 수정2025-08-21 07:52:03
    뉴스광장
지난 밤에도 더우셨죠?

서울에 벌써 6일째 열대야가 이어지는 등 열기가 좀처럼 식지 않고 있습니다.

현재 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중이고, 오늘 한낮에 삼척과 김천이 36도까지 오르겠습니다.

절기 '처서'에도 서울의 낮 기온이 33도까지 오르는 등 당분간 무더위는 꺾이지 않을 전망입니다.

열대야도 길게 이어지겠습니다.

오늘도 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부지방에 5~40mm, 남부지방은 5~60mm가 예상되고, 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.

오늘 하늘에는 구름이 많겠고, 아침까지 일부 내륙 지역에 안개가 끼겠습니다.

제주도는 흐린 가운데 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

현재 기온 보면, 서울이 27.6도, 부산은 27.3도를 가리키고 있습니다.

한낮에는 청주와 광주 34도, 강릉, 대구는 35도가 예상됩니다.

바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

다음 주 화요일에는 중부지방에 비가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:김유진
정희지
정희지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·<br>북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사
건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.