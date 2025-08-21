전북도-변호사회, 전주가정법원 설치 협력기로

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전북도와 전북지방변호사회가 전주가정법원 설치를 위해 힘을 모으기로 했습니다.



이를 위해 올해 말까지 법원 설치법 일부 개정안의 국회 통과를 위해 실질적인 추진 방안을 모색하기로 했습니다.



