김정은, 러 파병부대 지휘관 격려…“가장 중대한 임무 수행”

김정은 북한 국무위원장이 러시아를 위해 우크라이나 전쟁에 파병된 부대의 지휘관을 직접 만나 격려했습니다.



김 위원장은 20일 당중앙위원회 본부청사에서 국가표창수여식 참석차 귀국한 해외작전부대 주요 지휘관을 만났다고 조선중앙통신이 21일 보도했습니다.



김 위원장은 지휘관들로부터 작전지역 군사활동 경과를 구체적으로 보고받고, 러시아 쿠르스크주 ‘해방작전’에 참전한 부대를 지휘한 노고를 높이 평가했습니다.



김 위원장은 “가장 중대한 임무 수행에 동무들과 동무들의 전투부대들을 내세웠다”며 “열렬한 전투적 격려”를 전했습니다.



김 위원장은 “세계에서 가장 강한 군대로서의 직함과 명성을 고착시켰고 모두에게 명확한 인식을 주었다”며 “우리 군대는 지금 할 일을 하고 있으며 필요한 일을 하고 있다. 앞으로도 그럴 것”이라고 밝혔습니다.



공개된 사진을 보면 김 위원장은 지휘관들과 환한 표정으로 포옹을 하고 담소를 나눴습니다. 사진 상으로는 김영복 인민군총참모부 부총모장과 리창호 참모부 부참모장 겸 정찰총국장 등이 참석한 것으로 파악됐습니다.



북한은 전장에서 위훈을 세운 인민군 장령, 군관, 병사들에 대한 첫 국가표창수여식을 당중앙위원회 본부청사에서 개최할 예정입니다.



이번 파병으로 대규모 사상자를 낸 북한은 민심 이반을 막고 내부 결속을 도모하기 위해 전사자 등에 대한 추모와 예우 등 대대적인 보훈 사업을 추진하는 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



