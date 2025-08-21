울산시, 소상공인 경영 안정자금 200억 지원

동영상 고정 취소

울산시가 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 200억 원 규모의 경영 안정자금을 지원합니다.



지원 대상은 근로자 10명 미만의 제조·건설·운수업체와 5명 미만의 도소매업·음식점 등으로 업체당 최대 8천만 원까지 대출해 줍니다.



울산시가 이자를 일부 부담하며, 다음 달 11일부터 울산신용보증재단 홈페이지에서 신청할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!