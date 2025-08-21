경기 용인 쿠팡 물류센터서 야간 작업 50대 사망…경찰 수사

경기 용인의 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 야간 작업을 하던 50대 남성 노동자가 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.



경찰과 소방 등에 따르면 어제(20일) 오후 9시 10분쯤, 경기 용인시 처인구 소재 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 물품 분류 작업을 하던 A 씨가 심정지 상태로 발견됐습니다.



A 씨는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



A 씨는 신선 식품을 다루는 장소에서 일을 했고, 외부적 충격 등의 사고는 없었던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨가 평소 지병이 있었는지 등 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 방안을 검토하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



