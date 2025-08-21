고래 부속물 불법 폐기 지시 업체 경고 처분
울산 동구는 지난해 6월 울산수협방어진위판장 인근에 고래 창자와 뼈 등 부속물의 불법 배출을 지시한 생활폐기물 업체에 경고 처분과 함께 부당 이득금 환수 조처를 내렸습니다.
또, 이 같은 행위를 공익 제보한 환경미화원에 대한 보복을 금지할 것을 명령했습니다.
다만 불법 포획한 고래와 관련이 있을 가능성은 작다고 보고 업체를 상대로 재발 방지 교육을 진행하기로 했습니다.
