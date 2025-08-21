“울산 진로체험교육 전문기관 설립해야”

동영상 고정 취소

진로교육원 설립 등 울산교육청 차원에서 체험교육을 강화해야 한다는 주장이 제기됐습니다.



안대룡 울산시의원은 울산교육청을 상대로 한 서면 질문에서 "울산은 진로 교육 전담 기관이 없어 학교 단위의 진로 체험이나 교사 역량에 의존해 왔다"며 이같이 지적했습니다.



그러면서 "울산도 충북처럼 폐교 건물 등을 활용해 진로 교육 관련 기반 시설을 조성해야 할 때"라고 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!