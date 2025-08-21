뉴스광장(제주)

“해양공간관리계획 활용 못해”…협의가 관건

입력 2025.08.21 (08:05) 수정 2025.08.21 (10:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

여론조사 코 앞인데…또 다른 조사 결과 공개 ‘논란’

여론조사 코 앞인데…또 다른 조사 결과 공개 ‘논란’
[날씨] 제주 오늘 늦은 오후까지 ‘가끔 비’…무더위·열대야 이어져

[날씨] 제주 오늘 늦은 오후까지 ‘가끔 비’…무더위·열대야 이어져

다음
[앵커]

전라남도와 완도군이 해상 경계 문제를 이유로 추자 해상풍력 사업의 공모 중단을 요청하면서 논란이 일고 있습니다.

사업 구역 일부가 전남 해역이라는 게 전남도와 완도군의 주장인데요.

비슷한 사건을 헌법재판소는 어떻게 판단했을까요?

신익환 기자의 보도입니다.

[리포트]

해상풍력 발전단지 개발이 추진 중인 경상남도 통영시 욕지도 인근 해역.

통영시가 한 민간업체에 공유수면 점·사용 허가를 내주자, 남해군이 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했습니다.

헌법재판소는 남해군 소속 무인도 구돌서와 통영시 소속 욕지도의 중간 지점을 이은 선을 해상 경계로 보고 남해군의 손을 들어줬습니다.

등거리 중간선을 기준으로 판단한 겁니다.

제주도 역시 국가기본도와 등거리 중간선을 기준으로 추자 해상풍력 사업 구역이 제주 해역이란 입장을 견지하고 있습니다.

[김승언/제주도 해양관리팀장 : "사수도를 기준으로 국가기본도상 해상 경계를 기준으로 행정업무를 진행해 오고 있습니다. 현장에서는 단속이라든지 공유수면 허가 행정업무가 이뤄지고 있고."]

반면, 전라남도와 완도군은 해양공간관리계획상 추자 해상풍력 사업 구역 일부가 전남 해역이라고 주장하고 있습니다.

해양공간관리계획은 해양 공간의 보전과 이용, 개발을 위한 계획으로 해양수산부와 시·도지사가 수립하는데, 제주도는 지난 2021년 12월, 전남도는 2022년 5월 각각 확정했습니다.

하지만 해양공간관리계획 책자엔 '지자체 간 해상 행정구역 경계에 관한 헌법재판소 권한쟁의심판 등의 참고 자료로 주장·활용할 수 없다'고 기재돼 있습니다.

전남도와 완도군이 이를 근거로 사업 중단을 요청한 건 타당성이 없어 보이지만 속뜻을 파악하는 게 급선무입니다.

추자 해상풍력 사업의 성공적인 추진을 위해 계통연계 등 전남도의 협조가 반드시 필요하기 때문입니다.

제주도와 에너지공사는 해상 경계 분쟁과는 무관하게 전남도와 협의를 이어갈 계획이어서 앞으로 협의 결과에 이목이 쏠리고 있습니다.

KBS 뉴스 신익환입니다.

촬영기자:고진현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “해양공간관리계획 활용 못해”…협의가 관건
    • 입력 2025-08-21 08:05:27
    • 수정2025-08-21 10:33:08
    뉴스광장(제주)
[앵커]

전라남도와 완도군이 해상 경계 문제를 이유로 추자 해상풍력 사업의 공모 중단을 요청하면서 논란이 일고 있습니다.

사업 구역 일부가 전남 해역이라는 게 전남도와 완도군의 주장인데요.

비슷한 사건을 헌법재판소는 어떻게 판단했을까요?

신익환 기자의 보도입니다.

[리포트]

해상풍력 발전단지 개발이 추진 중인 경상남도 통영시 욕지도 인근 해역.

통영시가 한 민간업체에 공유수면 점·사용 허가를 내주자, 남해군이 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했습니다.

헌법재판소는 남해군 소속 무인도 구돌서와 통영시 소속 욕지도의 중간 지점을 이은 선을 해상 경계로 보고 남해군의 손을 들어줬습니다.

등거리 중간선을 기준으로 판단한 겁니다.

제주도 역시 국가기본도와 등거리 중간선을 기준으로 추자 해상풍력 사업 구역이 제주 해역이란 입장을 견지하고 있습니다.

[김승언/제주도 해양관리팀장 : "사수도를 기준으로 국가기본도상 해상 경계를 기준으로 행정업무를 진행해 오고 있습니다. 현장에서는 단속이라든지 공유수면 허가 행정업무가 이뤄지고 있고."]

반면, 전라남도와 완도군은 해양공간관리계획상 추자 해상풍력 사업 구역 일부가 전남 해역이라고 주장하고 있습니다.

해양공간관리계획은 해양 공간의 보전과 이용, 개발을 위한 계획으로 해양수산부와 시·도지사가 수립하는데, 제주도는 지난 2021년 12월, 전남도는 2022년 5월 각각 확정했습니다.

하지만 해양공간관리계획 책자엔 '지자체 간 해상 행정구역 경계에 관한 헌법재판소 권한쟁의심판 등의 참고 자료로 주장·활용할 수 없다'고 기재돼 있습니다.

전남도와 완도군이 이를 근거로 사업 중단을 요청한 건 타당성이 없어 보이지만 속뜻을 파악하는 게 급선무입니다.

추자 해상풍력 사업의 성공적인 추진을 위해 계통연계 등 전남도의 협조가 반드시 필요하기 때문입니다.

제주도와 에너지공사는 해상 경계 분쟁과는 무관하게 전남도와 협의를 이어갈 계획이어서 앞으로 협의 결과에 이목이 쏠리고 있습니다.

KBS 뉴스 신익환입니다.

촬영기자:고진현
신익환
신익환 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.