정선, 특교세 17억 원 확보…정수장·교량 정비
입력 2025.08.21 (08:15)
정선군이 행정안전부의 특별교부세 17억 원을 확보했습니다.
이 돈은 여량정수장 현대화 사업과 사북 도사곡 노후 교량 개량 사업에 투입됩니다.
여량은 낡은 정수시설을 개선하는 사업이고, 도사곡은 하천 범람 피해가 잦은 기존 교량을 새로 설치하는 사업입니다.
입력 2025-08-21 08:15:12
수정2025-08-21 10:25:40
