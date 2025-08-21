대구 서구 아파트서 불…70대 여성 숨져

오늘(21일) 새벽 0시 50분쯤 대구 서구 중리동의 한 아파트에서 불이 났습니다.



불은 30여 분 만에 꺼졌지만, 불이 난 세대에 살던 70대 여성이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.



또, 아파트 입주민 2명이 연기를 흡입하고 16명이 대피하는 소동이 빚어졌으며, 소방 추산 천65만 원의 재산 피해가 났습니다.



경찰과 소방 당국은 실외기에서 불이 났다는 신고 내용 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 대구소방안전본부 제공]



