신고리 1호기 터빈서 연기 발생…발전기 가동 정지

오늘(21일) 새벽 3시 50분쯤 부산 기장군 한국수력원자력 신고리 1호기 터빈발전기에서 연기가 발생했습니다.



이 사고로 인명피해나 방사능 유출은 없었지만 터빈발전기가 자동 정지했습니다.



한국수력원자력은 전기 생산 부속장치인 '여자기'가 고장나 발전기가 자동 정지한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



앞서 신고리 1호기는 오는 24일부터 안전점검 절차인 계획예방정비가 진행될 예정이었습니다.



