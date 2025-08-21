부산과학기술진흥원, 해양수산 연구개발 본격화

동영상 고정 취소

부산과학기술 고등교육진흥원이 북극항로 시대를 맞아 부산 지역주도형 해양수산 분야 연구개발 기획에 나섭니다.



이에 따라 국가 대표 해양바이오 브랜드 육성과 해양 이동수단 시험장 구축, 인공지능 기반의 무인 감시 기술 등을 주요 기획 과제로 설정했습니다.



진흥원은 기획 단계에서부터 정책 연구, 실증 사업에 이르는 설계를 통해 연구개발 국비 유치를 확대하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!