푸틴 “핵시설은 국가안보 핵심…원자력 산업 국제협력도 시사”

입력 2025.08.21 (08:43) 수정 2025.08.21 (08:54)

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자국 핵기술을 국가안보의 핵심으로 평가하며 국제협력 방침도 시사했습니다.

러시아 관영통신 타스에 따르면 푸틴 대통령은 현지 시각 20일 러시아 원자력 산업 80주년 기념일을 맞아 배포한 연설문을 통해 원자력 산업은 러시아의 기술 저력의 본보기라며 이같이 밝혔습니다.

푸틴 대통령은 “우리는 핵 프로젝트의 걸출한 선구자들, 많은 세대에 걸친 재능있는 과학자들, 전문가들에게 자긍심을 갖는 게 합당하다”고 말했습니다.

그러면서 “이들의 전문성, 헌신적 노력 덕분에 수백 개에 달하는 새로운 기업, 연구기관, 설계 부서들이 수년에 걸쳐 출범했다”며 “이에 따라 하나의 통일된 과학적, 산업 집합체가 형성되고 우리 조국에 믿을 만한 ‘핵 방패’가 창출됐다”고 강조했습니다.

러시아는 전신인 소비에트연방(소련)이 핵무기 개발을 위해 특별위원회를 설립한 1945년 8월 20일을 자국 원자력 산업이 탄생한 시점으로 삼아 매년 기념하고 있습니다.

이날 연설에서는 러시아 핵 과학자들이 원자력 산업의 연구를 심화하고 국제협력에도 나설 것이라는 방침도 제시됐습니다.

푸틴 대통령은 국영 원자력 에너지 기업 로사톰 등에 종사하는 과학자, 노동자들에게 “나는 여러분이 계속해서 전진하고 기초, 응용 연구를 확대하며 국제협력을 강화하는 경로를 따를 것으로 믿는다”고 말했습니다.

러시아의 핵기술 국제협력이 어느 분야에서 어떤 방식으로 계속 추진될지에 대해서는 구체적으로 언급되지 않았습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
박석호 기자
박석호 기자

